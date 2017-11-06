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09:44 (мск), источник: Publika.md

Названы причины хронической усталости

Западные физиологи назвали три главные причины хронической усталости.

По статистике, около 85% людей, страдающих синдромом хронической усталости (гипотериозом — ред.), живут в мегаполисах.

От недуга страдают больше всего представительницы прекрасного пола (до 70%).

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Специалисты спешат утешить, что основные причины хронической усталости не так уж и трудно преодолеть.

Так, первым влиятельным фактором является недостаток железа в крови и низкий гемоглобин. Его повышают такие простые и доступные продукты, как свекла и гранаты (а также соки из них), орехи и печень (куриная, говяжья), передает MIGnews.

На втором месте среди причин, вызывающих хроническую усталость — повышенный уровень тревожности, стресса, нервная напряжённость. Чтобы устранить эту причину, необходимо научиться расслаблять тело, переключать внимание на приятные вещи. Этому способствуют медитации, прогулки, хобби, умение чередовать работу с отдыхом. Стресса также удаётся избегать тем людям, которые умеют говорить «нет» неприятным личностям, обстоятельствам и чрезмерным обязательствам.

Также к хронической усталости приводит и обезвоживание организма. Распространённая привычка пить кофе и чай, как ни парадоксально, создаёт дефицит воды в организме. Человеческое тело на 80% состоит из этой субстанции, и никакая другая жидкость никогда её не заменит.

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