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10:25 (мск), источник: Восток Медиа

Тихоокеанский флот принял в свой состав водолазный катер нового поколения

Через несколько дней во Владивостоке пройдёт церемония подъёма флага на судне.

Специалисты спасательного отряда Тихоокеанского флота приняли в эксплуатацию многофункциональный модульный водолазный катер нового поколения «СМК-2177». Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Многофункциональный модульный катер «СМК-2177» стал вторым по счёту судном в серии из трёх катеров проекта 23370 М, уточняется в сообщении. Катер построен для Тихоокеанского флота и спущен на воду в августе 2017 года. Представители проекта хорошо зарекомендовали себя на службе на Черноморском и Балтийском флотах, а также на Каспийской флотилии. Однако на этот раз проектировщики всё-таки внесли кое-какие изменения. «СМК-1277» обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью хода, более совершенным водолазным комплексом. Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров. На флоте планируют через несколько дней провести во Владивостоке торжественную церемонию подъёма флага на новом катере.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что новый катер построили на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе.

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