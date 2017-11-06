Тихоокеанский флот принял в свой состав водолазный катер нового поколения
Через несколько дней во Владивостоке пройдёт церемония подъёма флага на судне.
Через несколько дней во Владивостоке пройдёт церемония подъёма флага на судне.
Специалисты спасательного отряда Тихоокеанского флота приняли в эксплуатацию многофункциональный модульный водолазный катер нового поколения «СМК-2177». Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения
Многофункциональный модульный катер «СМК-2177» стал вторым по счёту судном в серии из трёх катеров проекта 23370 М, уточняется в сообщении. Катер построен для Тихоокеанского флота и спущен на воду в августе 2017 года. Представители проекта хорошо зарекомендовали себя на службе на Черноморском и Балтийском флотах, а также на Каспийской флотилии. Однако на этот раз проектировщики
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что новый катер построили на Ливадийском