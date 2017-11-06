Тихоокеанский флот принял в свой состав водолазный катер нового поколения

Многофункциональный модульный катер «СМК-2177» стал вторым по счёту судном в серии из трёх катеров проекта 23370 М, уточняется в сообщении. Катер построен для Тихоокеанского флота и спущен на воду в августе 2017 года. Представители проекта хорошо зарекомендовали себя на службе на Черноморском и Балтийском флотах, а также на Каспийской флотилии. Однако на этот раз проектировщики всё-таки внесли кое-какие изменения. «СМК-1277» обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью хода, более совершенным водолазным комплексом. Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров. На флоте планируют через несколько дней провести во Владивостоке торжественную церемонию подъёма флага на новом катере.