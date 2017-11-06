Въезд на парковку старого вокзала Астаны станет бесплатным

Об этом сообщила компании Astana LRT на своей странице в Facebook. Как уточняется, профилактическо-технические работы по настройке и пуско-наладке системы оплаты за парковку будут проходить 7 ноября 2017 года с 9.00 до 23.00 часов.

«В этой связи въезд и выезд на парковку будет свободный, то есть шлагбаумы будут находиться в поднятом состоянии, не препятствуя движению транспорта», — сообщили в компании. В случае возникновения проблем с въездом/выездом или интересующих вас вопросов, в компании попросили обращаться в Контакт-центр по номеру 574−777.