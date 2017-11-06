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10:13 (мск), источник: Tengrinews

Въезд на парковку старого вокзала Астаны станет бесплатным

Въезд на территорию паркинга старого железнодорожного вокзала Астаны станет временно бесплатным, передает Tengrinews.kz.

Об этом сообщила компании Astana LRT на своей странице в Facebook. Как уточняется, профилактическо-технические работы по настройке и пуско-наладке системы оплаты за парковку будут проходить 7 ноября 2017 года с 9.00 до 23.00 часов.

«В этой связи въезд и выезд на парковку будет свободный, то есть шлагбаумы будут находиться в поднятом состоянии, не препятствуя движению транспорта», — сообщили в компании. В случае возникновения проблем с въездом/выездом или интересующих вас вопросов, в компании попросили обращаться в Контакт-центр по номеру 574−777.

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