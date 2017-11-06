Въезд на парковку старого вокзала Астаны станет бесплатным
Въезд на территорию паркинга старого железнодорожного вокзала Астаны станет временно бесплатным, передает Tengrinews.kz.
Въезд на территорию паркинга старого железнодорожного вокзала Астаны станет временно бесплатным, передает Tengrinews.kz.
Об этом сообщила компании Astana LRT на своей странице в Facebook. Как уточняется,
«В этой связи въезд и выезд на парковку будет свободный, то есть шлагбаумы будут находиться в поднятом состоянии, не препятствуя движению транспорта», — сообщили в компании. В случае возникновения проблем с въездом/выездом или интересующих вас вопросов, в компании попросили обращаться в