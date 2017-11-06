Бюрабекова: наши врачи назначают препараты за вознаграждение

«В настоящее время принимаем меры по реформированию сферы обращения лекарственных средств. Планируется регулирование цен на все лекарственные средства с 1 октября 2018 года. С 2023 года на все оставшиеся безрецептурные препараты, — сказала Бюрабекова на брифинге в службе центральных коммуникаций.