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10:01 (мск), источник: Sputniknews.kz

Бюрабекова: наши врачи назначают препараты за вознаграждение

Председатель комитета фармации министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова рассказала о предпринимаемых мерах по снижению завышенных цен на лекарственные средства в аптеках.

«В настоящее время принимаем меры по реформированию сферы обращения лекарственных средств. Планируется регулирование цен на все лекарственные средства с 1 октября 2018 года. С 2023 года на все оставшиеся безрецептурные препараты, — сказала Бюрабекова на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Как отметила глава комитета фармации, проводимые Минздравом меры можно разделить на четыре основных направления: обеспечение экономической доступности, обеспечение прозрачности при формировании перечней закупаемых государством лекарств, обеспечение открытых процедур закупа лекарственных средств и медицинской техники, а также упрощение процедур регистрации лекарственных средств и медицинских изделий путем снижения административных барьеров.

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