Бюрабекова: наши врачи назначают препараты за вознаграждение
Председатель комитета фармации министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова рассказала о предпринимаемых мерах по снижению завышенных цен на лекарственные средства в аптеках.
Председатель комитета фармации министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова рассказала о предпринимаемых мерах по снижению завышенных цен на лекарственные средства в аптеках.
«В настоящее время принимаем меры по реформированию сферы обращения лекарственных средств. Планируется регулирование цен на все лекарственные средства с 1 октября 2018 года. С 2023 года на все оставшиеся безрецептурные препараты, — сказала Бюрабекова на брифинге в службе центральных коммуникаций.
Как отметила глава комитета фармации, проводимые Минздравом меры можно разделить на четыре основных направления: обеспечение экономической доступности, обеспечение прозрачности при формировании перечней закупаемых государством лекарств, обеспечение открытых процедур закупа лекарственных средств и медицинской техники, а также упрощение процедур регистрации лекарственных средств и медицинских изделий путем снижения административных барьеров.