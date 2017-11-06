К середине ноября в Омске похолодает до -15 градусов

В середине месяца в Омске ожидается сильное похолодание. Короткая рабочая неделя будет еще довольно теплой — со вторника по пятницу обещают близкие к нулю температуры: от -3 до +1, ночью от -1 до -4. При этом каждый день будет идти снег, солнца ждать не стоит.