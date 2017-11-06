К середине ноября в Омске похолодает до -15 градусов
В Омск приходит настоящая зима. Выпавший снег уже не растает.
В Омск приходит настоящая зима. Выпавший снег уже не растает.
В середине месяца в Омске ожидается сильное похолодание. Короткая рабочая неделя будет еще довольно теплой — со вторника по пятницу обещают близкие к нулю температуры: от -3 до +1, ночью от -1 до -4. При этом каждый день будет идти снег, солнца ждать не стоит.
По данным Gismeteo, погода начнет меняться в субботу, 11 ноября. Днем столбики термометров опустятся до -6, ночью ударят морозы до -12. Снегопады не прекратятся до следующего воскресенья. В последующие дни возможны холода до -14 и -17 градусов.
Отметим, в Омске выпало уже от 5 до 15 сантиметров снега. Скорее всего, снежный покров установился окончательно.