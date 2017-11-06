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10:28 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Студент из Башкирии выступил в финале телешоу «Удивительные люди»

На канале «Россия-1» вышел финальный выпуск второго сезона передачи «Удивительные люди», в котором участвовал студент из Башкортостана Илья Антонов.

Источник: ГТРК Башкортостан

Ранее в эфир «Вестей» выходил репортаж о жителе Стерлитамака, который поражает своей способностью запоминать тысячи цифр числа Пи. Как рассказывает сам молодой человек, уникальные возможности мозга он развил на основе ментальной атлетики — запоминания информации на основе воображения. В эфире телешоу Илья соревновался с финалистом первого сезона Артемом Гариным.

За неделю до финала мнемонистам дали задание: они должны были выучить то, что не знал ни один из них — тысячу знаков от позиции «23 000» до позиции «24 000» знаков после запятой. Молодые люди по очереди на время называли по 300 знаков с максимальной скоростью. Илья уступил в поединке разума, назвав 300 цифр за 1 минуту 39 секунд. Финалист первого сезона справился с этим заданием за 1 минуту 21 секунду.

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