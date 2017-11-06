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10:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

10 ноября в Ростове состоится парад в честь Дня сотрудника органов внутренних дел

Гости мероприятия увидят выступления сотрудников спецподразделений, демонстрацию полицейской техники, а также смогут попробовать полевую кухню.

10 ноября в 10 часов на Театральной площади состоится парад в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России. Также проведут показательные выступления спецподразделений и демонстрацию полицейской техники. Кроме того, для гостей организуют полевую кухню, на которой каждый желающий сможет отведать горячую кашу и чая.

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