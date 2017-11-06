Фергана представила свой туристический бренд

Автор работы показал развивающийся экотуризм посредством изображения гор, окружающих долину, гастрономическую и агротуристическую сферы — через ярко алый гранат, культурно-познавательный туризм посредством голубых куполов и узоров ферганских тюбетеек.
Круглая форма напоминает «ляган», расписанный великолепными риштанскими мастерами керамического промысла, а пестрая цветовая гамма, обрамляющая фигуру, символизирует маргиланский шелк, известный с незапамятных времен.
Лозунг «Ferghana. Enjoy the beauty» («Фергана. Насладись красотой») призывает гостей республики посетить жемчужину Ферганской долины.