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12:07 (мск), источник: UzReport.news

Фергана представила свой туристический бренд

Фергана представила свой туристический бренд, который весьма своеобразен благодаря обилию цвета и форм. Задачей бренда является раскрытие основных сфер туристической индустрии региона с сохранением национального колорита.

Источник: UzReport.news

Автор работы показал развивающийся экотуризм посредством изображения гор, окружающих долину, гастрономическую и агротуристическую сферы — через ярко алый гранат, культурно-познавательный туризм посредством голубых куполов и узоров ферганских тюбетеек.

Круглая форма напоминает «ляган», расписанный великолепными риштанскими мастерами керамического промысла, а пестрая цветовая гамма, обрамляющая фигуру, символизирует маргиланский шелк, известный с незапамятных времен.

Лозунг «Ferghana. Enjoy the beauty» («Фергана. Насладись красотой») призывает гостей республики посетить жемчужину Ферганской долины.

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