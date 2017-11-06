Туман и гололед спрогнозировали синоптики
Это самые частые метеорологические явления в ноябре.
Это самые частые метеорологические явления в ноябре.
В предстоящие трое суток в большинстве областей ожидаются туман и гололед, передает Zakon.kz со ссылкой на
Такие погодные условия будут наблюдаться преимущественно в ночные и утренние часы. Быстро смещающиеся барические высотные ложбины и связанные с ними атмосферные фронты будут вызывать осадки.
В северной половине снег и местами метель с усилением ветра до 15−23м/с. Температура воздуха будет близкой к норме, на западе и юге выше на 2−5ºС.