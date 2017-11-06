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10:45 (мск), источник: Zakon.kz

Туман и гололед спрогнозировали синоптики

Это самые частые метеорологические явления в ноябре.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 94% 759 мм рт. ст. 6 м/с

В предстоящие трое суток в большинстве областей ожидаются туман и гололед, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Такие погодные условия будут наблюдаться преимущественно в ночные и утренние часы. Быстро смещающиеся барические высотные ложбины и связанные с ними атмосферные фронты будут вызывать осадки.

В северной половине снег и местами метель с усилением ветра до 15−23м/с. Температура воздуха будет близкой к норме, на западе и юге выше на 2−5ºС.

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