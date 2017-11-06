Туман и гололед спрогнозировали синоптики

В предстоящие трое суток в большинстве областей ожидаются туман и гололед, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Такие погодные условия будут наблюдаться преимущественно в ночные и утренние часы. Быстро смещающиеся барические высотные ложбины и связанные с ними атмосферные фронты будут вызывать осадки.