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14:13 (мск), источник: Югополис

На Кубани несколько дней будут идти дожди

Понижение температуры при этом не ожидается.

Как сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр, днем в понедельник, 6 ноября, местами на территории края ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью 4−9, при прояснении в восточной половине края 0…+3; днем 10−15 градусов. На Черноморском побережье днем местами дождь. Температура воздуха ночью 6−11, днем 12−17 градусов выше ноля.

В Краснодаре днем в понедельник возможен кратковременный дождь. Воздух в дневные часы прогреется до 13−15 градусов.

В последующие двое суток большую часть периода местами кратковременный дождь, возможна гроза, в конце периода без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью 5−10, днем 12−17, на Черноморском побережье ночью 7−12, днем 12−17 градусов.

В Краснодаре, по прогнозу Гисметео, всю наступившую неделю будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в этот период ночью 5−8, днем 13−15 градусов.

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