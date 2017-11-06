На Кубани несколько дней будут идти дожди

Как сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр, днем в понедельник, 6 ноября, местами на территории края ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью 4−9, при прояснении в восточной половине края 0…+3; днем 10−15 градусов. На Черноморском побережье днем местами дождь. Температура воздуха ночью 6−11, днем 12−17 градусов выше ноля.

В Краснодаре днем в понедельник возможен кратковременный дождь. Воздух в дневные часы прогреется до 13−15 градусов.

В последующие двое суток большую часть периода местами кратковременный дождь, возможна гроза, в конце периода без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью 5−10, днем 12−17, на Черноморском побережье ночью 7−12, днем 12−17 градусов.