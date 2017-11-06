Фельгенгауэр вернулась на «Эхо Москвы»
Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, оправившаяся от удара ножом по горлу, который нанес ей Борис Гриц, вышла на работу.
Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, оправившаяся от удара ножом по горлу, который нанес ей Борис Гриц, вышла на работу.
Об этом главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил в Instagram в понедельник, 6 ноября.
«Таня вернулась!» — написал Венедиктов. Он опубликовал фотографию, на которой журналистка сидит за микрофоном.
Сама Фельгенгауэр призвала своих подписчиков в Twitter послушать эфир с ее участием.
Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Гриц пробрался в редакцию, использовав против охраны перцовый баллончик, после чего отыскал журналистку и полоснул ее ножом по горлу. За несколько дней до произошедшего телеканал «Россия 24» показал сюжет «Эхо Госдепа. Радиостанция “Эхо Москвы” попалась на сотрудничестве с западными НКО». Много времени в нем было посвящено Фельгенгауэр. Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов попросил следователей проверить программу на предмет разжигания ненависти к журналистам радиостанции.