Фельгенгауэр вернулась на «Эхо Москвы»

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Гриц пробрался в редакцию, использовав против охраны перцовый баллончик, после чего отыскал журналистку и полоснул ее ножом по горлу. За несколько дней до произошедшего телеканал «Россия 24» показал сюжет «Эхо Госдепа. Радиостанция “Эхо Москвы” попалась на сотрудничестве с западными НКО». Много времени в нем было посвящено Фельгенгауэр. Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов попросил следователей проверить программу на предмет разжигания ненависти к журналистам радиостанции.