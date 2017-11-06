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14:18 (мск), источник: Om1.ru

Омская область заняла 9 место в России по числу взяток

Количество случаев с прошлого года сократилось с 78 до 58, но на фоне остальных регионов Омск оказался в топ-10 самых коррумпированных.

С января по сентябрь 2017 года в Омской области зарегистрировали 58 преступлений, связанных с получением взятки (ст. 290 УК). Такие данные приводятся на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

В динамике ситуация выглядит более благополучно, поскольку с прошлого года количество взяток сократилось примерно на четверть (-25,64). За аналогичный период 2016 года было выявлено 78 случаев, 2015 года — 162. Однако в рейтинге регионов Омская область поднялась с 22 места на 9-е.

По статье «Дача взятки» (291 УК РФ) зафиксировано всего 9 преступлений. В прошлом году таких уголовных дел было 48. В рейтинге регион находится на 48 месте. Не раскрытых преступлений со взятками в Омской области нет.

Среди самых коррумпированных регионов лидируют Москва (184 случая), Московская область (102), Санкт-Петербург (84) и Краснодарский край (79). Ни одного факта получения взятки не зарегистрировано в Чукотском и Ненецком автономных округах и в Еврейской автономной области.

По даче взятки в лидерах Москва (132), Смоленская (102) и Московская области (97). Вообще не дают взяток в Магаданской области, Чукотском АО и Еврейской АО (0).

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