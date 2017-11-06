Родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи обратятся в суд

По словам адвоката Игоря Трунова, потерпевшие не получили ответы на многие правовые вопросы, в том числе в части компенсационных и страховых выплат, а также выплат по утрате кормильца.

«Есть большое количество вопросов к качеству расследования (…) мы считаем, что на борту произошел взрыв», — цитирует Трунова ТАСС.

«На данный момент с ними (потерпевшими) подписаны соглашения, и в настоящее время идет сбор документов, а также подготовка правовой позиции для обращения в суд», — сообщил Трунов.

Как сообщали Юга.ру, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море 25 декабря 2016 года во время планового полета в Сирию, где артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова должны были дать новогодний концерт на российской базе. В результате авиакатастрофы никто не выжил, на борту были 92 человека — 84 пассажира и восемь членов экипажа.