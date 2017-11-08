Песок на вес золота

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Исчерпаемые ресурсы — это не только углеводороды, леса или пресная вода. Ученые утверждают, что Земле грозит дефицит песка: спрос на него быстро растет, а запасы сокращаются.

Много или мало

В детстве, сидя безоблачными вечерами на берегу моря и глядя на усыпанное мириадами звезд небо, многие гадали: чего больше — звезд или песчинок? Точно сосчитать и те, и другие, конечно, невозможно, все подсчеты носят очень и очень приблизительный характер.

Сосчитать песчинки недавно попытались ученые Университета Гавайев. Если предположить, что средняя песчинка имеет определенные размеры, то можно сосчитать, сколько их поместится, например, в чайной ложке, а затем попытаться обсчитать все пляжи, берега рек и озер, ну и пустыни тоже. В результате очень сложных и хлопотных расчетов у американских ученых получилось, что песка на Земле, приблизительно разумеется, 7,5×1018 песчинок.

Количество звезд, в отличие от песчинок, в последние годы не уменьшается, а растет благодаря достижениям астрономов и работе космических телескопов типа Hubble, открывающих все новые и новые космические объекты. Тоже, конечно, очень грубое приближение дает 7×1022 звезд. Получается, что на каждую песчинку приходится около 10 тыс. звезд. Много это или мало? Конечно, все относительно. В десяти каплях воды содержится столько же молекул Н2О, сколько звезд в небе. Примерно столько же молекул азота и кислорода всего в четверти кубического сантиметра воздуха при нормальных температуре и давлении!

С одной стороны, 7,5 квинтиллиона песчинок — это очень много, но, с другой, если говорить о балансе спроса и предложения на песок, то баланс этот стремится к отрицательному.

«Спрос на песок стремительно растет, а предложение все больше ограничено, — объясняет Цзяньго Лю, директор Центра интеграции систем и устойчивого развития в Университете штата Мичиган.— Этот дисбаланс будет иметь очень тяжелые последствия как для окружающей среды, так и для человечества в целом и для глобальной экономики. Проблема возникла не вчера, но с каждым годом она становится все серьезнее и острее из-за быстрого развития разных регионов планеты. Индустриализация и урбанизация — все это резко увеличивает спрос на песок».

Причины дефицита песка — урбанизация и индустриализация | Источник: Johannes Schwaerzler // CC0

Цзяньго Лю знает, о чем говорит. Он — один из авторов большой сентябрьской статьи по теме. О том, что к грядущему дефициту песка следует отнестись очень серьезно, красноречиво говорит тот факт, что неутешительный прогноз напечатал такой авторитетный в научном мире журнал, как Science, который очень требовательно относится к публикуемым материалам.

Песок на исходе

Подавляющее большинство людей, когда речь заходит об ограниченных природных ресурсах, упоминают ископаемые виды топлива, деревья и пресную воду. Сегодня, уверен Цзяньго Лю, в этот список следует добавить еще один ресурс — песок.

Не будет большим преувеличением сказать, что современный мир построен на песке: большинство зданий и сооружений сделаны из бетона, который состоит главным образом из песка и гравия. В 2010 году только строительный сектор потреблял около 11 млрд т песка. Больше всего его добывают в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Далее идут Европа и Северная Америка. Добыча песка — огромный бизнес: специалисты оценивают его в $70 млрд. Только в США в прошлом году одна лишь добыча строительного песка потянула на $8,9 млрд.

За последние пять лет мировая добыча песка выросла на четверть (24%), а торговля им за то же время увеличилась почти в шесть раз!

Очень широко используется песок и в производстве асфальта. В 1900—2010 годах объем природных ресурсов, примененных в зданиях и транспортной инфраструктуре, вырос в 23 раза. На песок и гравий приходится львиная доля этого роста — 79%, или 28,6 гигатонны (2010).

Самые большие объемы песка потребляют строительная и дорожная отрасли | Источник: РИА "Новости"

Из песка делают стекло. Он широко применяется в полупроводниках. Ну, а самая современная сфера его использования — в гидравлическом разрыве пластов (фрекинге) для укрепления стенок трещин, уходящих на большую глубину в землю. Наконец, песок незаменим в процессе добычи таких полезных ископаемых, как сланцевые нефть и газ.

Песок находится практически на всей поверхности Земли. Поскольку ресурс это очень доступный, статистику его добычи вести нелегко. Цифры тут сильно занижены, потому что полноценно официальная статистика и учет ведутся далеко не всеми странами. Достаточно сказать, что в статистику, например, не включается песок, который используется в сланцевой добыче и для восстановления пляжей. Песок превосходит по добыче и применению все ископаемые виды топлива и биомассу. В общем, после воздуха и воды это наиболее используемый человечеством природный ресурс.

Сырье для производства стекла тоже песок | Источник: Joel Filipe / CC0

Добывать песок значительно проще и дешевле, чем остальные ресурсы. Если к этому добавить широко распространенное заблуждение о том, что запасы песка неисчерпаемы, то становится понятно, почему Цзяньго Лю с коллегами предупреждают о грядущем дефиците.

Три года назад сотрудники Программы ООН по окружающей среде (UNEP) пришли к выводу, что добыча песка и гравия «очень сильно превосходит темпы его природного возобновления».

«Существует огромный разрыв между масштабами проблемы и осознанием обществом ее сложности, — говорится в их докладе.— Отсутствие глобального мониторинга по добыче песка и гравия, несомненно, способствует дефициту знаний и понимания, которые ведут к дефициту действий».

Бесконтрольная добыча песка вредит природе и самому человеку | Источник: Anastasiya Malova // CC0

Как и добыча других природных ресурсов, добыча песка имеет немало негативных последствий как для природы, так и для человека. Самое очевидное и быстрое — эрозия берегов рек и озер. Кроме того, интенсивная добыча песка уничтожает кораллы и водоросли, разрушает экосистемы и места обитания многочисленных видов животных, включая рыб, дельфинов, ракообразных, крокодилов. В камбоджийской провинции Татай, по словам сотрудника местного управления туризма Чеа Манита, уловы рыбы, крабов и лобстеров в реке, откуда несколько месяцев забирали песок, снизились на 85%. После этого район перестал пользоваться популярностью у туристов.

Добыча песка ослабляет защиту побережий от бурь. (Доказано, что на Шри-Ланке она существенно усугубила последствия цунами 2004 года.) Добыча песка приводит к дефициту воды и неурожаям. Есть и менее очевидные последствия. Например, ученые не так давно доказали, что интенсивная добыча песка приводит к резкому увеличению популяций… малярийных комаров.

«Масштабная добыча песка повышает уязвимость местных сообществ перед стихийными бедствиями, — считает Аврора Торрес, сотрудник Немецкого центра исследований интегративной биодиверсификации, один из авторов сентябрьской статьи в Science.— Она создает и усиливает социополитические конфликты и постепенно перемещает все население».

Песочный бизнес в развивающихся странах часто контролируют криминальные структуры

К социальным последствиям добычи песка можно отнести так называемую песочную мафию. В ряде развивающихся стран, например в Индии и Бангладеш, этот вид организованной преступности — самый мощный. От рук индийской песочной мафии нынешним летом в районе реки Джамна (Ямуна; штат Харьяна), погиб констебль. Счет стражей порядка, пострадавших, а то и погибших в борьбе с добычей песка, идет на десятки. Мафиози не щадят не только полицейских, но и конкурентов. Жертвами песчаных войн в Индии в последние годы стали сотни человек.

Камбоджийский запрет

Добыча и использование природных ресурсов всегда разжигали социальные и политические конфликты. Сегодня в этих конфликтах появилось еще одно «действующее лицо» — песок.

В середине июля 2017 года Камбоджа запретила его экспорт. Ни для кого не секрет, что в первую очередь запрет направлен против Сингапура, куда, по данным Министерства промышленности, горных работ и энергетики Камбоджи, уходила львиная доля камбоджийского песка. Полный запрет введен после временной приостановки экспорта в ноябре прошлого года. Еще раньше, в мае 2009-го, Пномпень ввел эмбарго на вывоз отдельных видов песка, и в первую очередь речного.

Вывоз песка из Камбоджи в Сингапур стал представлять угрозу для окружающей среды и был запрещен | Источник: Reuters

Объявляя о введении запрета, пресс-секретарь Министерства промышленности, горных работ и энергетики Менг Сактера подчеркнул, что правительство отреагировало на тревогу населения и защитников окружающей среды и согласилось с тем, что добыча песка в гигантских масштабах действительно наносит большой вред окружающей среде.

Защитников природы в Камбодже очень возмутили колоссальные разночтения в статистике ООН: объемы импорта песка Сингапуром и экспортных поставок из Камбоджи категорически не совпадают.

Согласно статистике ООН, Сингапур в 2007—2016 годах импортировал из Камбоджи 73,6 млн т песка. По данным же Пномпеня, экспорт песка в город-государство составил… 2,7 млн т.

Большинство специалистов объясняет астрономическую разницу серьезнейшей коррупцией в Камбодже. Неудивительно, что многие экологи скептически относятся к возможности ввести полное эмбарго на практике.

Песочная коррупция процветает, конечно, не только в Камбодже, но и в других странах Юго-Восточной Азии. В 2010 году обвинения во взятках и получении интимных услуг в обмен на разрешение незаконно вывозить песок в Сингапур были предъявлены нескольким десяткам малазийских чиновников. Часть обвиняемых оказалась за решеткой.

Исчезающие острова

Три года назад UNEP объявила Сингапур крупнейшим на планете импортером песка: на каждого жителя приходится 5,4 т песка, купленного у других стран (UN Comtrade, 2014). Песок городу-государству нужен не только для строительства, как всем остальным, но и для проводимой уже полвека программы увеличения территории за счет намыва суши. Главную роль в этом процессе играет песок.

Летом 1965 года, после обретения независимости, площадь Сингапура, расположившегося в том числе на 63 островах, составляла 581 км². Чуть больше чем за полвека благодаря намыву суши она выросла почти на 140 км² и сейчас составляет 720 км².

К 2030 году площадь города-государства должна увеличиться еще на 100 км². Вместе с территорией растет и население: в 1960 году оно составляло 1,63 млн человек, а в 2016-м — уже 5,6 млн.

Сингапур — один из главных потребителей песка в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Раньше поверхность главного острова была холмистой, теперь она ровная, как бильярдный стол. Песок из срытых холмов пошел на намыв новых участков. Быстро израсходовав собственные скудные запасы, сингапурцы обратились за помощью к соседям. За последние 20 лет они импортировали 517 млн т песка (UN Comtrade, 2014). Неутолимый «песочный аппетит» — главная причина не самых лучших отношений Сингапура с соседними государствами, и прежде всего с Малайзией. Куала-Лумпур часто угрожает отключить сингапурцев от питьевой воды, которой у тех, так же как и многого другого, нет.

До Камбоджи главным поставщиком песка в Сингапур была Индонезия. Десять лет назад, в начале 2007-го, Джакарта объявила о полном запрете вывоза в Сингапур индонезийского песка, доля которого в сингапурском импорте превышала 90%. Запрет не был неожиданным хотя бы потому, что за годы продажи песка в Сингапур Индонезия лишилась 24 песчаных островков. Всего в Индонезии 17,5 тыс. островов, из которых населено лишь 6 тыс., то есть каждый третий. Оценка, впрочем, приблизительная: островов так много, что их точного количества не знают даже сами индонезийцы. Отношения между соседями из-за песка обострились до такой степени, что кое-кто в Джакарте даже призывал к военной блокаде «ненасытного Сингапура».

Массовая добыча песка в Индонезии привела к уничтожению целых островов | Источник: Reuters

В Индонезии боялись лишиться не только нескольких островов, речь идет и об окружающем их океане со всеми его богатствами. Эмбарго спровоцировало в Сингапуре «песочный кризис»: строительство почти полностью остановилось, а цены на песок выросли в семь (!) раз: с $6,5 за тонну до $50. После 2007 года сингапурские строители диверсифицировали источники поступления песка, включив в список поставщиков Китай, Вьетнам, Мьянму, Филиппины и Камбоджу. Президент Ассоциации строителей Сингапура Кеннет Лю надеется, пишет издание Straits Times, что диверсификация поможет смягчить камбоджийский запрет.

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Увеличение площади Сингапура приводит к исчезновению целых островов у соседей и к тому, что в этом регионе постоянно меняются границы. Неудивительно, что большинство государств ЮВА запретили экспорт песка в Сингапур.

Запреты родили прибыльную контрабандную торговлю. Сингапурцы чаще всего не спешат вывозить песок сами. В Камбодже контрабандой песка, к примеру, обычно занимаются вьетнамцы. Они подплывают по ночам на маленьких баржах к индонезийским и малазийским островкам, засасывают грунтовыми насосами с морского дна сотни тонн песка и увозят его в Сингапур.

Представители Greenpeace в Индонезии утверждают, что даже после песочного эмбарго контрабандисты вывозят каждый год порядка 300 млн м3. В Джакарте говорят, что контролируют ситуацию, но островки в архипелаге Риау продолжают таять на глазах. Если не принять мер, то, бьют тревогу экологи, может исчезнуть семь из 83 островов архипелага.

Кому он нужен

В Сингапуре, наверное, считают несчастливой цифру семь. Первой о запрете на вывоз песка в страну объявила Малайзия — в 1997 году. Ровно через десять лет ее примеру последовала Индонезия, а еще через десятилетие — Камбоджа. Теперь на очереди Вьетнам. Восемь лет назад Ханой одновременно с Пномпенем запретил вывозить из страны речной песок. Не за горами, похоже, и полное эмбарго на вывоз песка по примеру камбоджийского. Решение о грядущем запрете очевидно, потому что, по прогнозу директора департамента строительных материалов при Министерстве строительства Вьетнама Фам Ван Бака, строительный песок закончится уже через три года, в 2020-м! Наряду с Сингапуром одним из наиболее ненасытных в отношении песка является Дубай. Город на побережье Персидского залива поражает множеством архитектурных диковинок и чудес, созданных все из того же песка.

Для 12-миллиардного проекта, гряды искусственных островов Пальма Джумейра, потребовалось 186,5 млн кубометров песка и 10 млн кубов гравия.

Одним «островным» проектом Дубай не ограничился. Сразу после сдачи Джумейры, считающейся сейчас самым большим искусственным островом планеты, было объявлено о втором проекте — Пальма Джебель-Али, который должен быть в полтора раза больше первого и стать местом для проживания четверти миллиона человек. Третий островной проект — Мир — еще больше. Он будет состоять из 300 искусственных островков площадью от 14 тыс. до 42 тыс. м2, отделенных друг от друга сотней метров моря. По ним можно будет изучать карту мира: так, в Мире есть и островок Санкт-Петербург. Стоимость проекта — $14 млрд, а песка для него нужно 450 млн т.

Из-за строительства искусственных островов дефицит песка возник сразу в нескольких странах

Строительство искусственных островов ведет компания Nakheel Properties. По завершении все три проекта увеличат береговую линию Дубая на 520 км. Своего песка у Дубая практически не осталось, приходится завозить из других стран. Например, песок для строительства самого высокого здания на планете — Бурдж-Халифы — был куплен в далекой Австралии.

«Италию растаскивают на сувениры!»

Песок крадут не только контрабандисты, но и… туристы — вместе с камешками с морских курортов. Каждый, конечно, делает это не в промышленных масштабах, но, с другой стороны, туристов, желающих увезти домой что-нибудь на память, так много, что они угрожают самому существованию знаменитых песчаных пляжей. Например, в Италии.

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Несколько лет назад тревогу забила итальянская пресса. Самое авторитетное на полуострове издание La Repubblica вышло с громким заголовком «Италию растаскивают на сувениры!». Речь в статье шла не об обломках Колизея и Форума — взять камешек на память там пытались всегда, а о, казалось бы, никому не нужных песке и гальке. В качестве примера Repubblica привела остров Эльба, на котором ежегодно отдыхает около 1,5 млн туристов. Если каждый второй захватит пригоршню песка или понравившихся камешков, то в сумме выйдет нескольких десятков тысяч тонн. Никто не подсчитывал потери Эльбы от отдыхающих, но то, что они велики, видно на примере Портоферрайо, где, согласно Гомеру, потерпели кораблекрушение аргонавты во главе с Ясоном. Усилиями туристов городок практически лишился своих знаменитых пятнистых камешков, которые, по легенде, образовались в результате попадания на них капель пота аргонавтов.

Песочно-сувенирный бизнес поставлен на широкую ногу. Песок и гальку со знаменитых итальянских курортов можно купить, даже не отдыхая на Апеннинах.

Начальная цена пригоршни песка с лучших итальянских пляжей на виртуальных аукционах, включая e-bay, составляет €1,99.

Впрочем, куда опаснее туристов для песчаных пляжей Италии эрозия. Особенно велико ее негативное воздействие в дельтах рек. Достаточно сказать, что у знаменитой Арно, на которой стоит Флоренция, эрозия за столетие съела почти полтора километра берега.

Туристы растаскивают итальянские пляжи на сувениры, но во Флоренции у реки Арно берега были разрушены эрозией

От эрозии страдает и около половины морских пляжей. В южной провинции Апулия утрата слова «песчаный» угрожает двум из каждых трех пляжей. Местные власти, конечно, не сидят сложа руки. Они не закупают песок в далекой Юго-Восточной Азии, а пытаются перехватить его у соседей. Говорить о песчаных войнах между итальянскими городами, конечно, было бы не вполне корректно, но страсти кипят нешуточные. Отношения между соседями настолько напряжены, что несколько лет назад, когда власти Лечче решили позаимствовать для пополнения песка на своих пляжах 200 тыс. м3 песка в Бриндизи, в дело пришлось вмешиваться Апелляционному суду Италии. Судьи стали на сторону Бриндизи. Муниципалитет Лечче нашел выход: песок был куплен в Албании.

Вряд ли в обозримом будущем на земле не останется ни одной песчинки, но запасы песка тают с каждым годом

Оптимисты надеются избежать песчаных войн, хотя ситуация с песком сложилась угрожающая. Можно предположить, что и другие поставщики, когда поймут всю серьезность проблемы, рано или поздно запретят вывозить песок за границу. В общем, строителям Сингапура, Дубая и других стран необходимо как можно быстрее хотя бы частично заменить песок другими материалами. Например, для намыва суши можно попытаться использовать шлам, а в строительстве зданий — солому и древесину. Асфальт, бетон и стекло стоит использовать повторно. Перспективным выглядит и производство искусственного песка.