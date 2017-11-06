Минздрав РТ собирает мнение жителей Татарстана о работе медучреждений

Источник: Prokazan.ru

Министерство здравоохранения РТ с целью улучшить качество работы поликлиник и специалистов проводит опрос жителей республики, где они могут сообщить о нарушениях своих прав и высказать предложения, передает пресс-служба ведомства.

Для этого жителям необходимо ответить на 15 вопросов. Отмечается, что опрос продлится до 1 декабря текущего года. На данный момент в опросе приняли участие 2724 человек.