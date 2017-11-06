Абдрахматов: никто не может предсказать даты землетрясения
Директор Института сейсмологии Национальной академии наук Казахстана Канатбек Абдрахматов рассказал о возможностях сейсмологии.
Директор Института сейсмологии Национальной академии наук Казахстана Канатбек Абдрахматов рассказал о возможностях сейсмологии.
Сейсмологи Казахстана предсказывают крупное землетрясение близ Алматы в январе 2018 года.
«Я встречался с казахскими сейсмологами, никаких данных о том, что собирается произойти сильное землетрясение, они мне не говорили. Честно говоря, я удивлен, что казахские сейсмологи взяли на себя смелость утверждать, что землетрясение будет с
Ранее казахстанский академик Абдрахман Курскеев заявил, что в конце