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12:10 (мск), источник: Sputnik

Абдрахматов: никто не может предсказать даты землетрясения

Директор Института сейсмологии Национальной академии наук Казахстана Канатбек Абдрахматов рассказал о возможностях сейсмологии.

Источник: Sputnik

Сейсмологи Казахстана предсказывают крупное землетрясение близ Алматы в январе 2018 года.

«Я встречался с казахскими сейсмологами, никаких данных о том, что собирается произойти сильное землетрясение, они мне не говорили. Честно говоря, я удивлен, что казахские сейсмологи взяли на себя смелость утверждать, что землетрясение будет с такого-то по такое-то число. На сегодняшний день никто в мире предсказать землетрясение, особенно время, не может. Известно только одно событие, когда китайские сейсмологи, ученые смогли это предсказать. Они за пять часов примерно вывели из крупного китайского города население за пределы города», — прокомментировал Абдрахматов Sputnik Кыргызстан.

Ранее казахстанский академик Абдрахман Курскеев заявил, что в конце текущего-начале следующего года в Алматинском регионе ожидается активизация земной коры, что приведет к землетрясениям.

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