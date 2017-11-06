Абдрахматов: никто не может предсказать даты землетрясения

«Я встречался с казахскими сейсмологами, никаких данных о том, что собирается произойти сильное землетрясение, они мне не говорили. Честно говоря, я удивлен, что казахские сейсмологи взяли на себя смелость утверждать, что землетрясение будет с такого-то по такое-то число. На сегодняшний день никто в мире предсказать землетрясение, особенно время, не может. Известно только одно событие, когда китайские сейсмологи, ученые смогли это предсказать. Они за пять часов примерно вывели из крупного китайского города население за пределы города», — прокомментировал Абдрахматов Sputnik Кыргызстан.