На Волге подняли речной танк времен Сталинградской битвы

Как сообщили «РГ» в пресс-службе администрации области, поднятое судно Волжской военной флотилии считалось пропавшим с октября 1942 года. Два года назад в районе речного порта его случайно обнаружили дайверы. Исследователи истории речного флота установили, что это бронекатер БК-31. Благодаря архивным документам удалось установить точную дату гибели судна 9 октября 1942 года и имя его командира — 23-летнего уроженца Саратова Павла Никитина. Вместе с ним погибли старшины Колегов и Аникеенко и краснофлотец Черных. Ранено было пять человек.

В документах говорится, что БК-31 получил пробоины в районе кормы, рубки и машинного отделения. Он сел на отмели острова Голодного, и из-за сильного артиллерийского обстрела не было возможности его снять. По словам руководителя предприятия, производившего подъемные работы, Дмитрия Кабелькова, поднятый бронекатер оказался уникальным судном проекта С-40, таких было построено всего несколько штук. До наших дней они не сохранились. Поскольку на катер устанавливались башни танка Т-34−76, то они получили прозвище речных танков.

Длина поднятого катера составляет 20 метров, ширина 3,5 метра, высота палубы 1,5 метра. Кроме того, его корпус сильно поврежден снарядами. Судя по положению танковой башни с орудием, развернутой в сторону сталинградского берега, занятого немцами, погибшие моряки вели огонь до последней минуты.

На катере также обнаружены каски, пробитые осколками снарядов, зенитные пулеметы, патроны и много другого снаряжения.

За 75 лет после окончания Сталинградской битвы бронекатер полностью занесло тоннами речного песка. С помощью специального судна было расчищено около 150 тонн песка и речного ила. Чтобы не повредить бронекатер при проведении операции, его поднимали краном на специально изготовленных стропах с предварительным расчетом нагрузки. Теперь речной танк планируют транспортировать на барже на судоремонтный завод.

Справка «РГ».