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14:53 (мск), источник: Калининград.Ru

Метеорологи: Калининградцев ожидает рабочая неделя «преимущественно без осадков»

В среднем температура воздуха днём составит +6…8°С.

Источник: Калининград.Ru

С понедельника по пятницу в Калининградской области ожидается облачная и пасмурная погода, однако значительных осадков региону удастся избежать. Небольшой дождь пойдёт лишь ближе к концу недели. Тогда начнёт уменьшаться влияние антициклона на калининградскую погоду.

По данным метеорологических сервисов, с понедельника по пятницу температура воздуха днём в среднем составит +6…8°С. Ночью столбик термометра опустится до +3…5°С.

Скорость ветра будет расти каждый день и достигнет своего пика к выходным — от лёгкого ветра 2 м/с в начале недели до порывов силой 11−12 м/с ближе к её концу. Влажность постоянно будет держаться в районе 95−97%.

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