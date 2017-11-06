Метеорологи: Калининградцев ожидает рабочая неделя «преимущественно без осадков»

Источник: Калининград.Ru

С понедельника по пятницу в Калининградской области ожидается облачная и пасмурная погода, однако значительных осадков региону удастся избежать. Небольшой дождь пойдёт лишь ближе к концу недели. Тогда начнёт уменьшаться влияние антициклона на калининградскую погоду.

По данным метеорологических сервисов, с понедельника по пятницу температура воздуха днём в среднем составит +6…8°С. Ночью столбик термометра опустится до +3…5°С.