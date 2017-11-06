Метеорологи: Калининградцев ожидает рабочая неделя «преимущественно без осадков»
В среднем температура воздуха днём составит +6…8°С.
В среднем температура воздуха днём составит +6…8°С.
С понедельника по пятницу в Калининградской области ожидается облачная и пасмурная погода, однако значительных осадков региону удастся избежать. Небольшой дождь пойдёт лишь ближе к концу недели. Тогда начнёт уменьшаться влияние антициклона на калининградскую погоду.
По данным метеорологических сервисов, с понедельника по пятницу температура воздуха днём в среднем составит +6…8°С. Ночью столбик термометра опустится до +3…5°С.
Скорость ветра будет расти каждый день и достигнет своего пика к выходным — от лёгкого ветра 2 м/с в начале недели до порывов силой 11−12 м/с ближе к её концу. Влажность постоянно будет держаться в районе 95−97%.