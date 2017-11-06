Японские инженеры создали дирижабль для полетов в космос

Как сообщают мировые информагентства, опытная модель дирижабля была построена еще два года назад и все это время проходила тесты и испытания. Первый коммерческий вылет космического дирижабля запланирован на 2018 год.

Новый и совершенно неожиданный вид космического корабля создан на базе композитного материала, который создает необходимую прочность и жесткость всей, гарантируя надежность полетов. Дирижабль работает на принципе дирижаблей начала 20 века.