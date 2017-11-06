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11:54 (мск), источник: Actualitati.md

Новый перекресток с круговым движением появился в Кишиневе

На улице Узинелор завершился ремонт оживленного перекрестка с круговым движением. Таким образом было оборудовано новое пересечение с кольцевой развязкой в промышленном районе Кишинева.

Источник: Actualitati.md

Сообщается, что реконструкция перекрестка с круговым движением на пересечении улиц Лунка Быкулуй Узинелор Индустриалэ уже была завершена, пишет bloknot-moldova.md. Состояние кольцевой развязки можно увидеть на фотографиях.

Отмечается, что за последнее время в Кишиневе появилось шесть новых кольцевых развязок, призванных оптимизировать дорожное движение и повысить безопасность его участников.

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