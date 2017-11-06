Новый перекресток с круговым движением появился в Кишиневе
На улице Узинелор завершился ремонт оживленного перекрестка с круговым движением. Таким образом было оборудовано новое пересечение с кольцевой развязкой в промышленном районе Кишинева.
На улице Узинелор завершился ремонт оживленного перекрестка с круговым движением. Таким образом было оборудовано новое пересечение с кольцевой развязкой в промышленном районе Кишинева.
Сообщается, что реконструкция перекрестка с круговым движением на пересечении улиц Лунка Быкулуй Узинелор Индустриалэ уже была завершена, пишет
Отмечается, что за последнее время в Кишиневе появилось шесть новых кольцевых развязок, призванных оптимизировать дорожное движение и повысить безопасность его участников.