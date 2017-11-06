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11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровчанин украл две коробки колбасы из разгружавшейся у магазина машины

Полицейские застали мужчину на рынке за продажей похищенных деликатесов.

Житель Кемерова украл две коробки колбасы из машины, разгружавшей товар возле одного из городских магазинов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев. Как рассказал в полиции водитель машины, он отнес в магазин часть товара, а вернувшись, не досчитался двух коробок с колбасными изделиями. В них лежало товара на общую сумму порядка 15 тысяч рублей.

Похитителя правоохранители спустя короткое время обнаружили на местном рынке. Он продавал колбасу прямо из коробок. В содеянном он признался. Украденные деликатесы у него изъяли и вернули владельцам.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу. Как отметили в полиции, к своим 32 годам он успел получить несколько судимостей.

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