Кемеровчанин украл две коробки колбасы из разгружавшейся у магазина машины
Полицейские застали мужчину на рынке за продажей похищенных деликатесов.
Полицейские застали мужчину на рынке за продажей похищенных деликатесов.
Житель Кемерова украл две коробки колбасы из машины, разгружавшей товар возле одного из городских магазинов, рассказали в
Инцидент произошел на улице
Похитителя правоохранители спустя короткое время обнаружили на местном рынке. Он продавал колбасу прямо из коробок. В содеянном он признался. Украденные деликатесы у него изъяли и вернули владельцам.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу. Как отметили в полиции, к своим 32 годам он успел получить несколько судимостей.