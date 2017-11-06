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12:48 (мск), источник: БЕЛТА

Пассажиропоток на выезд из Беларуси вырос более чем в два раза на больших выходных

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Пассажиропоток на выезд из Беларуси вырос более чем в два раза на больших выходных, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Источник: БЕЛТА

В ГПК проанализировали ситуацию с 1 по 5 ноября включительно. «Среднесуточный прирост пассажиропотока в эти дни составлял примерно 24% в день. Если в среду, 1 ноября, на выезд из Беларуси по всей границе оформили 24,4 тыс. человек, то за воскресенье, 5 ноября, — уже более 56 тыс. Прирост — более чем в два раза, почти 130%», — отметил Антон Бычковский. Похожая ситуация наблюдается и по грузопотоку. 1 ноября на выезд было оформлено примерно 8 тыс. фур, 5 ноября — более 14,8 тыс. Таким образом, прирост составил почти 85%. В среднем за сутки он достигал 18%.

Накануне в ГПК предупредили о протяженных очередях на выезд из Беларуси в Литву и Польшу. Проблема пока еще остается актуальной. Белорусская сторона принимает необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Вместе с тем серьезное влияние на складывающуюся обстановку оказывает неритмичная работа коллег. Антон Бычковский обратил внимание, что очереди скапливаются в том числе между погранпунктами — из машин, которые уже прошли на белорусской стороне все виды контроля и ожидают въезда на сопредельную территорию. Такая картина наблюдается периодически.

«Ритмичность работы сопредельных контролирующих служб служит причиной сложившейся ситуации, они, в отличие от белорусских, как правило, работают исключительно в пределах своей пропускной способности», — констатировал официальный представитель ГПК.

Он напомнил, что отслеживать информацию об очередях можно в онлайн-режиме на интернет-портале ГПК. Пограничники рекомендуют учитывать ее при планировании поездок и выбирать для пересечения границы наименее загруженные пункты пропуска.

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