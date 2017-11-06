Молодежь Узбекистана ответила террористу Сайфулло Саипову акцией
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Союз молодежи Узбекистана запустил
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Союз молодежи Узбекистана запустил
«Недавнее жестокое насилие, произошедшее в городе
Запущенная акция, считают представители молодежной организации, позволит проинформировать международную общественность о миролюбии Узбекистана, о том, сколько великих предков, внесших свой вклад в развитие мировой цивилизации, дала республика.
«Наш народ считает за грех не только нанесение физического, но и духовного вреда кому бы то ни было. Мы верим, что Вы не оставите без внимания эту акцию и вместе со своими близкими примите в ней активное участие! Наш край — это страна людей, верящих в просвещение, миролюбие и толерантность», — отмечается в сообщении организации.
Напомним, что ранее стало известно, что террорист, совершивший наезд на пешеходов в
В 2010 году Сайфулла Саипов выиграл визовую лотерею