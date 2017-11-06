Молодежь Узбекистана ответила террористу Сайфулло Саипову акцией

«Недавнее жестокое насилие, произошедшее в городе Нью-Йорке в США, глубоко ранило души всех узбекистанцев. Наша республика считается страной просвещения, терпимости и милосердия, а отдельная молодежь, оставившая Родину в целях легкого заработка, присоединившись к бандитским формированиям, порочит имя нашей святой земли», — отметили в союзе.

Запущенная акция, считают представители молодежной организации, позволит проинформировать международную общественность о миролюбии Узбекистана, о том, сколько великих предков, внесших свой вклад в развитие мировой цивилизации, дала республика.

«Наш народ считает за грех не только нанесение физического, но и духовного вреда кому бы то ни было. Мы верим, что Вы не оставите без внимания эту акцию и вместе со своими близкими примите в ней активное участие! Наш край — это страна людей, верящих в просвещение, миролюбие и толерантность», — отмечается в сообщении организации.

Напомним, что ранее стало известно, что террорист, совершивший наезд на пешеходов в Нью-Йорке, является выходцем из Узбекистана Сайфулло Саиповым. Молодой человек родился 8 февраля 1988 года в Ташкенте. В 2005 году он окончил профессиональный колледж, а в 2005—2009 годах обучался в Ташкентском финансовом институте.