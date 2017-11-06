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15:08 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге скончалась 8-кратная чемпионка мира по пауэрлифтингу

Наталья Румянцева умерла на 47 году жизни.

Источник: Reuters

Семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу и Заслуженный мастер спорта России Наталья Румянцева скончалась на 47-м году жизни ночью 6 ноября, сообщает «Петербургский дневник».

Трагическую новость сообщили в федерации пауэрлифтинга Петербурга.

Румянцевой было 46 лет.

«Наталья вела активную работу на тренерском поприще и воспитала множество талантливых учеников, занимавших высокие ступени пьедесталов как в Санкт-Петербурге, так и в России и мире», — сказано в сообщении федерации.

Наталья Румянцева родилась в 1971 году в Ленинграде.

В 2001 году попала в Книгу рекордов Гиннеса, она установила 121 рекорд.

Восемь раз Наталья выигрывала чемпионаты мира и семь раз становилась абсолютной чемпионкой первенств Европы.

На счету Натальи множество наград.

В последние годы спортсменка активно занималась тренерской деятельностью, воспитывала молодых спортсменов.

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