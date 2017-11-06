В Петербурге скончалась 8-кратная чемпионка мира по пауэрлифтингу
Наталья Румянцева умерла на 47 году жизни.
Наталья Румянцева умерла на 47 году жизни.
Семикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу и Заслуженный мастер спорта России Наталья Румянцева скончалась на 47-м году жизни ночью 6 ноября, сообщает «Петербургский дневник».
Трагическую новость сообщили в федерации пауэрлифтинга Петербурга.
Румянцевой было 46 лет.
«Наталья вела активную работу на тренерском поприще и воспитала множество талантливых учеников, занимавших высокие ступени пьедесталов как в
Наталья Румянцева родилась в 1971 году в Ленинграде.
В 2001 году попала в Книгу рекордов Гиннеса, она установила 121 рекорд.
Восемь раз Наталья выигрывала чемпионаты мира и семь раз становилась абсолютной чемпионкой первенств Европы.
На счету Натальи множество наград.
В последние годы спортсменка активно занималась тренерской деятельностью, воспитывала молодых спортсменов.