В Севастополе появился парк для занятий экстремальными видами спорта
Потратили на него 2 миллиона рублей.
Потратили на него 2 миллиона рублей.
В Севастополе появилась первая в городе площадка для экстремальных видов спорта. Ее открыли на месте старого
— Скейтпарк был переоборудован с учетом пожеланий спортсменов и общественности, все объекты, размещенные в нем, соответствуют государственному стандарту и безопасны для занятий экстремальными видами спорта и готовы к проведению соревнований, — сообщил начальник управления благоустройства Евгений Романенко.
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