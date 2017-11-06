В Севастополе появился парк для занятий экстремальными видами спорта

В Севастополе появилась первая в городе площадка для экстремальных видов спорта. Ее открыли на месте старого скейт-парка после масштабной реконструкции.

— Скейтпарк был переоборудован с учетом пожеланий спортсменов и общественности, все объекты, размещенные в нем, соответствуют государственному стандарту и безопасны для занятий экстремальными видами спорта и готовы к проведению соревнований, — сообщил начальник управления благоустройства Евгений Романенко.