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16:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе появился парк для занятий экстремальными видами спорта

Потратили на него 2 миллиона рублей.

В Севастополе появилась первая в городе площадка для экстремальных видов спорта. Ее открыли на месте старого скейт-парка после масштабной реконструкции.

— Скейтпарк был переоборудован с учетом пожеланий спортсменов и общественности, все объекты, размещенные в нем, соответствуют государственному стандарту и безопасны для занятий экстремальными видами спорта и готовы к проведению соревнований, — сообщил начальник управления благоустройства Евгений Романенко.

На скейт-площадке заменено покрытие, перекладины и рампы, установлены многофункциональные конструкции для разгона и скольжений, вертволл, наклонные поверхности для трюков, трамплин. Потратили на это в общей сложности 2 миллиона рублей.

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