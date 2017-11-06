Десятки семей в Кишиневе мерзнут в своих квартирах из-за долгов за отопление

Источник: Noi.md

Они утверждают, что исчерпали все доступные им способы разрешить ситуацию, в которой оказалась. В доме до сих пор нет тепла.

«Здоровье детей под угрозой. В квартире повышается уровень влажности, стены плесневеют, обои отклеиваются. Кто оплатит все наши потери?».

«Живу здесь уже два года. Проблемы с отоплением начались, как только въехал. Вынужден пользоваться обогравателем».

Долги многоэтажки за теплоснабжение превышают два миллиона леев. Такая сумма собралась, потому что «Термоэлектрика» выставляет счета, как юридическому лицу. Контрактов на право собственности у жильцов дома до сих пор нет.

«Очень дорого платим за коммунальные услуги. Это продолжается уже три года. Все никак не можем стать собственниками».

«Компания-застройщик не соглашается, чтобы “Термоэлектрика” выставляла счета напрямую, и тепла нет у всего дома».

Дом сдали в эксплуатацию в сентябре нынешнего года, но к системе газоснабжения он не подключен до сих пор.

«Купила четырехконмфорную газовую плиту, но пользуюсь электрической».

«Когда у нас будут документы о праве собственности, мы заключим прямые контракты с поставщиками услуг — Termoeletrica, Apă Canal и Chişinău Gaz».

Представители компании-застройщика утверждают, что выдадут контракты квартировладельцам, как только все жильцы оплатят полную стоимость квартир.

«Инвестиционный контракт оговаривает, что оплата последней части производится в течение 30 рабочих дней после сдачи в эксплуатацию. Из 173 собственников только 50 оплатили всю стоимость квартир», — сказал глава строительной компании Ион Сырбу.