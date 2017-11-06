Дмитрий Медведев пожелал калининградскому драмтеатру «всего самого доброго»
Премьер подчеркнул верность традициям и успешное современное развитие театра.
Премьер подчеркнул верность традициям и успешное современное развитие театра.
«Этот юбилей — большое событие не только для вас, но и для калининградцев, которые любят ваши яркие и талантливые спектакли», — говорится в сообщении.
Театр ведет свою историю с 1947 года, в нем работали многие выдающиеся артисты, режиссеры и драматурги, отметил председатель правительства. Премьер подчеркнул верность традициям и успешное современное развитие, особенно выделив международный фестиваль искусств «Балтийские сезоны», проводящийся калининградским театром.
«Желаю вам творческих удач, вдохновения и всего самого доброго. Пусть история вашего театра продолжается новыми именами и премьерами», — говорится в поздравлении.