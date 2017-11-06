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16:05 (мск), источник: Новый Калининград

Дмитрий Медведев пожелал калининградскому драмтеатру «всего самого доброго»

Премьер подчеркнул верность традициям и успешное современное развитие театра.

Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Калининградский областной драматический театр с 70-летием со дня основания. Текст поздравительной телеграммы опубликован в понедельник на сайт кабмина, передает в понедельник ТАСС.

«Этот юбилей — большое событие не только для вас, но и для калининградцев, которые любят ваши яркие и талантливые спектакли», — говорится в сообщении.

Театр ведет свою историю с 1947 года, в нем работали многие выдающиеся артисты, режиссеры и драматурги, отметил председатель правительства. Премьер подчеркнул верность традициям и успешное современное развитие, особенно выделив международный фестиваль искусств «Балтийские сезоны», проводящийся калининградским театром.

«Желаю вам творческих удач, вдохновения и всего самого доброго. Пусть история вашего театра продолжается новыми именами и премьерами», — говорится в поздравлении.

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