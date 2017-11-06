Назван самый опасный сектор столицы
Самым опасным сектором Кишинева остается Ботаника. Как и в предыдущие периоды, в этом столичном секторе произошло самое большое количество
Самым опасным сектором Кишинева остается Ботаника. Как и в предыдущие периоды, в этом столичном секторе произошло самое большое количество
Замначальника столичной полиции Сильвиу Мушук сообщил на сегодняшнем заседании примэрии Кишинев, что на Ботанике произошло 259
Всего за отчетный период сотрудники столичной полиции составили 1010 протоколов о правонарушениях и наложили штрафы на общую сумму 625 млн леев.