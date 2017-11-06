Назван самый опасный сектор столицы

Замначальника столичной полиции Сильвиу Мушук сообщил на сегодняшнем заседании примэрии Кишинев, что на Ботанике произошло 259 дорожно-транспортных происшествий, на Рышкановке — 254, в секторе Центр — 224, на Буюканах — 216, на Чеканах — 152.