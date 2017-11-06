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12:30 (мск), источник: Noi.md

Назван самый опасный сектор столицы

Самым опасным сектором Кишинева остается Ботаника. Как и в предыдущие периоды, в этом столичном секторе произошло самое большое количество дорожно-транспортных происшествий, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Замначальника столичной полиции Сильвиу Мушук сообщил на сегодняшнем заседании примэрии Кишинев, что на Ботанике произошло 259 дорожно-транспортных происшествий, на Рышкановке — 254, в секторе Центр — 224, на Буюканах — 216, на Чеканах — 152.

Всего за отчетный период сотрудники столичной полиции составили 1010 протоколов о правонарушениях и наложили штрафы на общую сумму 625 млн леев.

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