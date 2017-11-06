Для белорусов, ездящих в Польшу по доверенности, наступили изменения

Источник: Reuters

Теперь белорусам, выезжающим в Польшу на автомобилях, не находящихся в их собственности, необходимо иметь нотариально заверенную доверенность, при этом документ должен быть переведен на польский язык.

Ранее также была необходима доверенность, однако допускалось, что она может быть заполнена от руки и написана на русском языке.

Отмечается, что документ теперь могут проверить не только на границе, но и сотрудники дорожных служб на территории страны-соседки.