Для белорусов, ездящих в Польшу по доверенности, наступили изменения

Теперь белорусам, выезжающим в Польшу на автомобилях, не находящихся в их собственности, необходимо иметь нотариально заверенную доверенность, при этом документ должен быть переведен на польский язык.
Ранее также была необходима доверенность, однако допускалось, что она может быть заполнена от руки и написана на русском языке.
Отмечается, что документ теперь могут проверить не только на границе, но и сотрудники дорожных служб на территории страны-соседки.
Согласно польскому законодательству, форма доверенности в стране не существует. Новое требование является лишь рекомендацией погранслужбы. Однако на специализированных форумах уже обсуждали случаи «разворота» белорусов с «неправильными» доверенностями.