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13:31 (мск), источник: Моя Планета

Поисковик рассказал об аномалиях на перевале Дятлова

Рудольф Седов, участник группы поиска пропавших туристов на перевале Дятлова, рассказал подробности поисковой операции в 1959 году.

Во время поисков на одном из склонов было обнаружено огромное обледенелое пространство, вспоминает современник дятловцев, мастер спорта международного класса Рудольф Седов.

Во время загрузки произошла ошибка.Перевал Дятлова

«Нам объяснили, что это радиационное таяние, обычное в горах. Я, сколько ходил по этим годам, никогда подобного не видел. На мой взгляд, могло быть тепловое воздействие. Но нас туда не пускали, сказали, что там проверено все», — приводит «Комсомольская правда» слова поисковика.

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Любопытно, что, кроме Рудольфа Седова, о той самой наледи лишь вскользь упоминали поисковики Сергей Согрин и Владислав Карелин. Очевидно, она очень смутила во время поисков молодых туристов, и они до сих пор уверены, что это было какое-то тепловое воздействие.

Спустя столько лет сложно предположить, от чего она могла образоваться. Но точно не от холодного зимнего солнца. Словно некий объект опустился с неба и горячими парами нагрел снег. Разумеется, это наши фантазии.

Поисковая группа из 10 человек, сделала вывод, что произошло что-то странное. Седов заявил, что в небе над перевалом группа видела огромные огненные шары. Он предположил, что на перевале Дятлова могли проводиться какие-то исследования или испытания.

Ранее уральский исследователь Валентин Дегтярев обнаружил на спутниковых фотоснимках древние геоглифы в 60 км от перевала Дятлова. Летом этого года Дегтярев обнаружил неподалеку от места гибели группы Дятлова заброшенный военный бункер, который, по его мнению, имеет связь с трагедией.

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