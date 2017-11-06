Поисковик рассказал об аномалиях на перевале Дятлова

Во время поисков на одном из склонов было обнаружено огромное обледенелое пространство, вспоминает современник дятловцев, мастер спорта международного класса Рудольф Седов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:58.05555555555556% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bajv2iRBHQJ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ? (@ulittta)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-22T17:24:03+00:00">Окт 22 2017 в 10:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Перевал Дятлова

«Нам объяснили, что это радиационное таяние, обычное в горах. Я, сколько ходил по этим годам, никогда подобного не видел. На мой взгляд, могло быть тепловое воздействие. Но нас туда не пускали, сказали, что там проверено все», — приводит «Комсомольская правда» слова поисковика.

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Любопытно, что, кроме Рудольфа Седова, о той самой наледи лишь вскользь упоминали поисковики Сергей Согрин и Владислав Карелин. Очевидно, она очень смутила во время поисков молодых туристов, и они до сих пор уверены, что это было какое-то тепловое воздействие.

Спустя столько лет сложно предположить, от чего она могла образоваться. Но точно не от холодного зимнего солнца. Словно некий объект опустился с неба и горячими парами нагрел снег. Разумеется, это наши фантазии.

Поисковая группа из 10 человек, сделала вывод, что произошло что-то странное. Седов заявил, что в небе над перевалом группа видела огромные огненные шары. Он предположил, что на перевале Дятлова могли проводиться какие-то исследования или испытания.