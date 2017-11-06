Мукамбетов: наши мигранты все чаще заражаются СПИДом
Директор программы «Общественное здравоохранение» фонда «Сорос — Кыргызстан» Айбек Мукамбетов рассказал о ситуации по ВИЧ/СПИДу.
Директор программы «Общественное здравоохранение» фонда «Сорос — Кыргызстан» Айбек Мукамбетов рассказал о ситуации по ВИЧ/СПИДу.
В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он пояснил, что, к сожалению, далеко не все знают о риске заражения ВИЧ и способах предохранения.
«Очевидно, это связано с недостаточной информированностью населения. Немногие знают, что СПИДом можно заразиться половым путем, при этом в группе риска, кроме уже традиционных категорий, все чаще мелькают наши трудовые мигранты», — сказал Мукамбетов.
По его словам, в последнее время мигранты часто заражаются ВИЧ, когда находятся на заработках в России, Казахстане и других странах, а возвращаясь на родину, распространяют заболевание.
ВИЧ — вирус, провоцирующий развитие иммунодефицита человека, который приводит к невозможности сопротивления иммунной системы различным вирусам, патогенным бактериям и мутирующим клеткам. СПИД — окончательный этап развития
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