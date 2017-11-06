Мукамбетов: наши мигранты все чаще заражаются СПИДом

Источник: РИА "Новости"

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он пояснил, что, к сожалению, далеко не все знают о риске заражения ВИЧ и способах предохранения.

«Очевидно, это связано с недостаточной информированностью населения. Немногие знают, что СПИДом можно заразиться половым путем, при этом в группе риска, кроме уже традиционных категорий, все чаще мелькают наши трудовые мигранты», — сказал Мукамбетов.

По его словам, в последнее время мигранты часто заражаются ВИЧ, когда находятся на заработках в России, Казахстане и других странах, а возвращаясь на родину, распространяют заболевание.

ВИЧ — вирус, провоцирующий развитие иммунодефицита человека, который приводит к невозможности сопротивления иммунной системы различным вирусам, патогенным бактериям и мутирующим клеткам. СПИД — окончательный этап развития ВИЧ-инфекции, приводящий к смертельному исходу.