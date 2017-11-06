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13:47 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Небольшие дожди и переменная облачность: какой будет погода на этой неделе

Во вторник днем температура составит от трех до пяти градусов выше нуля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 94% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Самая теплая погода на этой неделе будет во вторник и среду, а к выходным слегка похолодает.

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Как сообщили в управлении метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги», ночью 7 ноября столбики термометров покажут от одного до трех градусов тепла. Днем температура составит от трех до пяти градусов выше нуля, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный подует со скоростью три — восемь метров в секунду.

В ночь на 8 ноября синоптики обещают от минус двух до нуля, днем — от двух до четырех градусов со знаком плюс. Сохранится переменная облачность без осадков. Порывы северо-западного ветра могут быть от двух до семи метров в секунду.

В четверг ночью температура составит от минус двух до нуля. Днем потеплеет до одного — трех градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность без дождей и слабый ветер.

Ночью 10 ноября похолодает. Температура будет в интервале от минус пяти до нуля. Днем воздух прогреется от минус одного до плюс четырех. Местами возможны небольшие осадки. Подует юго-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду.

В субботу ночью — от минус четырех до плюс одного градуса. Днем термометры покажут от минус одного до плюс четырех. Будет облачно с прояснениями. Не исключены небольшие осадки. Ветер сохранит направление и станет чуть сильнее — от трех до восьми метров в секунду.

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Во время загрузки произошла ошибка.
12:42 (мск)© Ньюстюб
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