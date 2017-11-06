Небольшие дожди и переменная облачность: какой будет погода на этой неделе
Во вторник днем температура составит от трех до пяти градусов выше нуля.
Во вторник днем температура составит от трех до пяти градусов выше нуля.
Самая теплая погода на этой неделе будет во вторник и среду, а к выходным слегка похолодает.
Как сообщили в управлении метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги», ночью 7 ноября столбики термометров покажут от одного до трех градусов тепла. Днем температура составит от трех до пяти градусов выше нуля, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.
В ночь на 8 ноября синоптики обещают от минус двух до нуля, днем — от двух до четырех градусов со знаком плюс. Сохранится переменная облачность без осадков. Порывы
В четверг ночью температура составит от минус двух до нуля. Днем потеплеет до одного — трех градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность без дождей и слабый ветер.
Ночью 10 ноября похолодает. Температура будет в интервале от минус пяти до нуля. Днем воздух прогреется от минус одного до плюс четырех. Местами возможны небольшие осадки. Подует
В субботу ночью — от минус четырех до плюс одного градуса. Днем термометры покажут от минус одного до плюс четырех. Будет облачно с прояснениями. Не исключены небольшие осадки. Ветер сохранит направление и станет чуть сильнее — от трех до восьми метров в секунду.