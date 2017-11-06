Небольшие дожди и переменная облачность: какой будет погода на этой неделе

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Самая теплая погода на этой неделе будет во вторник и среду, а к выходным слегка похолодает.

Читайте также Зима робко заявила о своих правах

Как сообщили в управлении метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги», ночью 7 ноября столбики термометров покажут от одного до трех градусов тепла. Днем температура составит от трех до пяти градусов выше нуля, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный подует со скоростью три — восемь метров в секунду.

В ночь на 8 ноября синоптики обещают от минус двух до нуля, днем — от двух до четырех градусов со знаком плюс. Сохранится переменная облачность без осадков. Порывы северо-западного ветра могут быть от двух до семи метров в секунду.

В четверг ночью температура составит от минус двух до нуля. Днем потеплеет до одного — трех градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность без дождей и слабый ветер.

Ночью 10 ноября похолодает. Температура будет в интервале от минус пяти до нуля. Днем воздух прогреется от минус одного до плюс четырех. Местами возможны небольшие осадки. Подует юго-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду.