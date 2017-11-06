В Казани установлено 30 контейнеров для сбора отработанных батареек
Специализированные урны размещены в органах исполнительной власти, крупных торговых центрах и вузах города.
Специализированные урны размещены в органах исполнительной власти, крупных торговых центрах и вузах города.
(Город Казань KZN.RU, 6 ноября). В Казани в преддверии Дня вторичной переработки установлено 30 контейнеров для сбора отработанных батареек.
Контейнеры установлены в органах исполнительной власти, крупных торговых центрах и высших учебных заведениях Казани. Специализированные урны для сбора отработанных батареек размещены:
— в Государственном Совете Республики Татарстан (пл. Свободы, 1),
— в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (ул. Вишневского, 26),
— в Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан (пр. Ямашева, 37а),
— в Министерстве образования и науки Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 9),
— в Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан (ул. Островского, 4),
— в Министерстве строительства, архитектуры и
— в Министерстве экономики Республики Татарстан (3 контейнера — ул. Московская, 55)
— в Управлении Федеральной службы в сфере природопользования по Республике Татарстан (ул. Вишневского, 26а),
— в Комитете
— в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета (3 контейнера — ул. Кремлевская, 18),
— в Казанском государственном энергетическом университете (ул. Красносельская, 51),
— в торговом комплексе «Савиново» (пр. Ямашева, 93),
— в
— в гостиничном
— в торговом центре «ГоркиПарк» (ул. Р. Зорге, 11б),
— в торговом центре «Порт» (Оренбургский тракт, 158а),
— в
— в торговом центре «Проспект» (пр. Победы, 50а),
— в
— в гипермаркете «Selgros Cash&Carry» (Мамадышский тракт, 32),
— в гипермаркете «Мetro Cash&Carry» (ул. Вахитова, 4)
— в магазинах для дома и дачи «Леруа Мерлен» (пр. Амирхана, 3, Оренбурский тракт, 174),
— в супермаркетах «Бахетле» (пр. Ямашева, 71 а, Оренбурский тракт, 22а, ул. Павлюхина, 57).
Проект по установке контейнеров для сбора отработанных химических источников тока (батареек) и их последующей утилизации реализован Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Сбор проводится с целью сокращения попадания опасных отходов на полигоны твердых бытовых отходов. Он будет состоять из нескольких этапов: организация сбора, накопления, транспортирования и утилизации отработанных батареек, сообщает
Всемирный день вторичной переработки отмечается ежегодно 15 ноября. Главная цель — привлечь внимание общественности к теме рециклинга. Задача вторичной обработки — решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.