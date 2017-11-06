В Казани установлено 30 контейнеров для сбора отработанных батареек

Контейнеры установлены в органах исполнительной власти, крупных торговых центрах и высших учебных заведениях Казани. Специализированные урны для сбора отработанных батареек размещены:

— в Государственном Совете Республики Татарстан (пл. Свободы, 1),

— в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (ул. Вишневского, 26),

— в Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан (пр. Ямашева, 37а),

— в Министерстве образования и науки Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 9),

— в Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан (ул. Островского, 4),

— в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 13),

— в Министерстве экономики Республики Татарстан (3 контейнера — ул. Московская, 55)

— в Управлении Федеральной службы в сфере природопользования по Республике Татарстан (ул. Вишневского, 26а),

— в Комитете жилищно-коммунального хозяйства города Казани (ул. Кремлевская, 11) ,

— в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета (3 контейнера — ул. Кремлевская, 18),

— в Казанском государственном энергетическом университете (ул. Красносельская, 51),

— в торговом комплексе «Савиново» (пр. Ямашева, 93),

— в торгово-развлекательном комплексе «Тандем» (пр. Ибрагимова, 56),

— в гостиничном торгово-развлекательном комплексе «Корстон» (ул. Ершова, 1а),

— в торговом центре «ГоркиПарк» (ул. Р. Зорге, 11б),

— в торговом центре «Порт» (Оренбургский тракт, 158а),

— в торгово-развлекательном центре «Франт» (ул. Фучика, 90),

— в торговом центре «Проспект» (пр. Победы, 50а),

— в торгово-развлекательном центре «Южный» (пр. Победы, 91),

— в гипермаркете «Selgros Cash&Carry» (Мамадышский тракт, 32),

— в гипермаркете «Мetro Cash&Carry» (ул. Вахитова, 4)

— в магазинах для дома и дачи «Леруа Мерлен» (пр. Амирхана, 3, Оренбурский тракт, 174),

— в супермаркетах «Бахетле» (пр. Ямашева, 71 а, Оренбурский тракт, 22а, ул. Павлюхина, 57).