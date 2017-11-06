На Московском проспекте открыли движение по путепроводу
Выезд из города при этом пока возможен по объездной дороге.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Выезд из города при этом пока возможен по объездной дороге.
На Московском проспекте открыли движение по путепроводу. Об этом сообщают очевидцы и пользователи Сообщества автомобилистов Калининграда и области во «Вконтакте».
При этом, по словам автомобилистов, выезжать из города все равно пока приходится по объездной дороге.
В марте мэр Калининграда Александр Ярошук заявил, что в на ремонт дорог в регионе выделили 1,2 млрд рублей. Большая часть этих денег досталась Калининграду.