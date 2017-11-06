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16:46 (мск), источник: Новый Калининград

На Московском проспекте открыли движение по путепроводу

Выезд из города при этом пока возможен по объездной дороге.

На Московском проспекте открыли движение по путепроводу. Об этом сообщают очевидцы и пользователи Сообщества автомобилистов Калининграда и области во «Вконтакте».

При этом, по словам автомобилистов, выезжать из города все равно пока приходится по объездной дороге.

В марте мэр Калининграда Александр Ярошук заявил, что в на ремонт дорог в регионе выделили 1,2 млрд рублей. Большая часть этих денег досталась Калининграду.

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