Казахстанцев просят выставлять рейтинги больницам со смартфона

Источник: Sputniknews.kz

Приложение можно скачать в Play Маркет (Android) и AppStore (iOS).

С помощью приложения можно оставлять отзывы о всех казахстанских медицинских учреждениях, вошедших в базу потенциальных поставщиков Фонда социального медицинского страхования. На основе этих отзывов будут формироваться рейтинги клиник, что в последующем поможет гражданам выбирать лучшие, по мнению пользователей, учреждения для обслуживания.

«Приложение решает сразу несколько задач: предоставляет гражданам еще один канал оперативной обратной связи, облегчает процесс выбора клиники для обслуживания. В свою очередь, у Фонда появляется дополнительная информация о степени удовлетворенности пациентов качеством медицинского обслуживания, получаемых в медорганизациях-партнерах», — пояснила управляющий директор по работе с пользователями медицинской помощи НАО «Фонд социального медицинского страхования» Забира Оразалиева.

Рейтинги медицинских организаций будут генерироваться автоматически на основе поставленных оценок пользователей и будут периодически публиковаться на сайте Фонда fms.kz для информирования населения.

Пациенты могут оценить поликлиники и стационары по времени ожидания приема, сервису, четкости и понятности рекомендаций врачей, условиям оказания услуг.

Есть опция «Оставить отзыв». Отзывы будут рассматриваться Фондом для принятия решений в отношении поставщика.

В приложении установлена авторизация пользователя по ИНН. В дальнейшем мы планируется развивать и обновлять приложение, дополнять новыми функциями и сервисами.

«Тестируйте приложение и высылайте нам свои отзывы, мы открыты для предложений и замечаний», — призвал управляющий директор Фонда по IT стратегии и управлению рисками Абай Дюсенев.