Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Активист Майдана после переезда в Крым влюбился в РФ
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
В центре Москвы задержали более 260 человек
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
Поклонники сравнили Тину Канделаки с Пенелопой Крус (фото)
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Убийство в кукольном домике
13:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанцев просят выставлять рейтинги больницам со смартфона

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Мобильное приложение по оценке работы больниц и поликлиник Казахстана «ФМС: Народный контроль» запущено Фондом социального медицинского страхования.

Источник: Sputniknews.kz

Приложение можно скачать в Play Маркет (Android) и AppStore (iOS).

С помощью приложения можно оставлять отзывы о всех казахстанских медицинских учреждениях, вошедших в базу потенциальных поставщиков Фонда социального медицинского страхования. На основе этих отзывов будут формироваться рейтинги клиник, что в последующем поможет гражданам выбирать лучшие, по мнению пользователей, учреждения для обслуживания.

«Приложение решает сразу несколько задач: предоставляет гражданам еще один канал оперативной обратной связи, облегчает процесс выбора клиники для обслуживания. В свою очередь, у Фонда появляется дополнительная информация о степени удовлетворенности пациентов качеством медицинского обслуживания, получаемых в медорганизациях-партнерах», — пояснила управляющий директор по работе с пользователями медицинской помощи НАО «Фонд социального медицинского страхования» Забира Оразалиева.

Рейтинги медицинских организаций будут генерироваться автоматически на основе поставленных оценок пользователей и будут периодически публиковаться на сайте Фонда fms.kz для информирования населения.

Пациенты могут оценить поликлиники и стационары по времени ожидания приема, сервису, четкости и понятности рекомендаций врачей, условиям оказания услуг.

Есть опция «Оставить отзыв». Отзывы будут рассматриваться Фондом для принятия решений в отношении поставщика.

В приложении установлена авторизация пользователя по ИНН. В дальнейшем мы планируется развивать и обновлять приложение, дополнять новыми функциями и сервисами.

«Тестируйте приложение и высылайте нам свои отзывы, мы открыты для предложений и замечаний», — призвал управляющий директор Фонда по IT стратегии и управлению рисками Абай Дюсенев.

Ранее глава Минздрава Ельжан Биртанов предлагал платить медикам зарплату по количеству лайков от пациентов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сладкоежек Астаны предупредили об опасных тортах и пирожных
Эксперты установили, чье тело нашли в Иртыше
Путин внес в Думу законопроект по безопасности глав субъектов РФ
Стрельба в церкви в Техасе: что известно на данный момент
СМИ: в офшорах Елизаветы II нашли 10 млн фунтов
В Малайзии назвали подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына
Трамп и Абэ договорились оказывать максимальное давление на КНДР
Число жертв тайфуна во Вьетнаме увеличилось до 49
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Спорт
Хавбек ЦСКА рискует не сыграть за Россию с Аргентиной и Испанией Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что полузащитник в связи с травмой, скорее всего, пропустит товарищеские матчи
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
Задача для 3 класса вызвала возмущение в соцсетях (фото) В Сети появился снимок домашней работы по математике для третьего класса, одна из задач в которой поставила пользователей в тупик.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь