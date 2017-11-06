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13:54 (мск), источник: Известия

Основатель Virgin Ричард Брэнсон откроет регулярные рейсы в космос

Британский миллиардер Ричард Брэнсон рассказал о планах своей корпорации Virgin наладить космический туризм и анонсировал, что Virgin Galactic будет летать в космос каждый день.

Источник: РИА "Новости"

Брэнсон рассчитывает, что продолжительность полета будет составлять около 10−15 минут. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», поездка в космос обойдется землянам примерно в $250 тыс.

При этом миллиардер не уточнил, куда именно будет совершаться космический перелет.

По информации британских СМИ, оператором регулярных туров станет Virgin Galactic. Инженеры этой «дочки» корпорации Брэнсона занимаются разработкой нового космического аппарата, который и будет отправляться в пилотируемый полет.

Ранее, сообщал портал iz.ru, Ричард Брэнсон заявил, что через семь месяцев сможет отправиться в космос на корабле SpaceShipTwo модели Unity. Корабль, построенный компанией бизнесмена Virgin Galactic, в ближайшее время совершит суборбитальный космический полет.

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