Основатель Virgin Ричард Брэнсон откроет регулярные рейсы в космос

Источник: РИА "Новости"

Брэнсон рассчитывает, что продолжительность полета будет составлять около 10−15 минут. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», поездка в космос обойдется землянам примерно в $250 тыс.

При этом миллиардер не уточнил, куда именно будет совершаться космический перелет.

По информации британских СМИ, оператором регулярных туров станет Virgin Galactic. Инженеры этой «дочки» корпорации Брэнсона занимаются разработкой нового космического аппарата, который и будет отправляться в пилотируемый полет.