Основатель Virgin Ричард Брэнсон откроет регулярные рейсы в космос
Британский миллиардер Ричард Брэнсон рассказал о планах своей корпорации Virgin наладить космический туризм и анонсировал, что Virgin Galactic будет летать в космос каждый день.
Британский миллиардер Ричард Брэнсон рассказал о планах своей корпорации Virgin наладить космический туризм и анонсировал, что Virgin Galactic будет летать в космос каждый день.
Брэнсон рассчитывает, что продолжительность полета будет составлять около 10−15 минут. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», поездка в космос обойдется землянам примерно в $250 тыс.
По информации британских СМИ, оператором регулярных туров станет Virgin Galactic. Инженеры этой «дочки» корпорации Брэнсона занимаются разработкой нового космического аппарата, который и будет отправляться в пилотируемый полет.
Ранее, сообщал портал iz.ru, Ричард Брэнсон заявил, что через семь месяцев сможет отправиться в космос на корабле SpaceShipTwo модели Unity. Корабль, построенный компанией бизнесмена Virgin Galactic, в ближайшее время совершит суборбитальный космический полет.