Ученые выяснили, что чувствует человек после смерти

Источник: AP 2017

Медики определяют смерть моментом остановки сердца: кровь перестает поступать к мозгу, из-за чего последний практически моментально прекращает функционировать. В итоге клетки мозга отмирают, однако этот процесс не мгновенный. Отмирание происходит несколько часов после клинической смерти.

По словам Сэма Парниа, руководителя исследования, сознание тоже отключается не сразу после смерти.

Люди могут сохранять способность восприятия в «первой фазе смерти». Неспроста существуют «свидетельства» о потусторонних переживаниях, которые рассказали люди, пережившие остановку сердца и клиническую смерть.

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«Они рассказывают, что видели медперсонал за работой и слышали их переговоры. Приводят факты, о которых никак не могли знать!», — отмечает Парниа.

В настоящее время исследователи сосредоточились на «распространенности» сознания после смерти. Они наблюдают за людьми, пережившими остановку сердца, в Европе и США, пытаясь понять, что люди испытывают в момент клинической смерти. По мнению Парниа, однажды таким образом удастся приобрести универсальное знание о «посмертных переживаниях».