Ученые выяснили, что чувствует человек после смерти
Исследователи из Школы медицины Langone при
Исследователи из Школы медицины Langone при
Медики определяют смерть моментом остановки сердца: кровь перестает поступать к мозгу,
Люди могут сохранять способность восприятия в «первой фазе смерти». Неспроста существуют «свидетельства» о потусторонних переживаниях, которые рассказали люди, пережившие остановку сердца и клиническую смерть.
«Они рассказывают, что видели медперсонал за работой и слышали их переговоры. Приводят факты, о которых никак не могли знать!», — отмечает Парниа.
В настоящее время исследователи сосредоточились на «распространенности» сознания после смерти. Они наблюдают за людьми, пережившими остановку сердца, в Европе и США, пытаясь понять, что люди испытывают в момент клинической смерти. По мнению Парниа, однажды таким образом удастся приобрести универсальное знание о «посмертных переживаниях».
Среди будущих задач — найти более точные методы для мониторинга состояния мозга за порогом смерти и повысить качество реанимации, чтобы эффективнее справляться с травмами головного мозга при повторном запуске сердца, передает Live Science.