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16:45 (мск), источник: Om1.ru

Бурков порекомендовал омичам поближе познакомиться с Северным Кавказом

Врио губернатора открыл фотовыставку, которая призвана разрушить стереотипы об этом регионе.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 6 ноября, врио губернатора Александр Бурков встретился в Омске с заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа Михаилом Развожаевым. После рабочей встречи политики открыли на площади у ТРЦ «FestivalCity» фотовыставку «Северный Кавказ: 7 историй», на которой представлены работы молодых фотохудожников из семи регионов СКФО, сообщили в облправительстве.

Бурков поделился впечатлениями от выставки, посоветовав омичам хотя бы через фотографии приобщиться к природе и традициям этого края.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

 — У людей разное отношение к Северному Кавказу, особенно у тех, кто там не был, не видел и не знает близко народы, проживающие на Северном Кавказе, их традиции, культуру, язык, литературу. Работы северокавказских художников — важный шаг к тому, чтобы наши сибиряки как можно ближе познакомились с самими регионами, с той красотой — природной и человеческой, которой наделён сегодня Северный Кавказ.

Бурков заявил, что не единожды бывал во всех регионах Северного Кавказа и оценил красоту природы и гостеприимство местных жителей.

Выставка организована Минкавказа РФ и информационным агентством «ТАСС» при поддержке Правительства Омской области. Она будет работать на площади «FestivalCity» в течение двух недель. Аналогичные экспозиции развернули в 15 регионах в честь Дня народного единства. Цель выставки — разрушить стереотипы о Северном Кавказе.

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