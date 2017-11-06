Бурков порекомендовал омичам поближе познакомиться с Северным Кавказом

Источник: Om1.ru

Сегодня, 6 ноября, врио губернатора Александр Бурков встретился в Омске с заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа Михаилом Развожаевым. После рабочей встречи политики открыли на площади у ТРЦ «FestivalCity» фотовыставку «Северный Кавказ: 7 историй», на которой представлены работы молодых фотохудожников из семи регионов СКФО, сообщили в облправительстве.

Бурков поделился впечатлениями от выставки, посоветовав омичам хотя бы через фотографии приобщиться к природе и традициям этого края.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— У людей разное отношение к Северному Кавказу, особенно у тех, кто там не был, не видел и не знает близко народы, проживающие на Северном Кавказе, их традиции, культуру, язык, литературу. Работы северокавказских художников — важный шаг к тому, чтобы наши сибиряки как можно ближе познакомились с самими регионами, с той красотой — природной и человеческой, которой наделён сегодня Северный Кавказ.

Бурков заявил, что не единожды бывал во всех регионах Северного Кавказа и оценил красоту природы и гостеприимство местных жителей.