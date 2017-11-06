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14:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сладкоежек Астаны предупредили об опасных тортах и пирожных

АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Небезопасная кондитерская продукция была обнаружена в ходе проверки в Астане, сообщил столичный департамент охраны общественного здоровья.

Источник: Sputniknews.kz

По информации ведомства, в рамках мониторинга выявлены факты реализации опасной кондитерской продукции производства ИП «Бейбарыс». Среди них — торты «Нежность», «Сметанник», «Медовик», «Наполеон», пирожные, бисквитные рулеты, самсушки с творогом, творожные кексы, а также пироги «Пикассо», «Зебра», пряники, печенья и другое. Продукция была обнаружена в торговых сетях города.

По результатам лабораторных исследований кондитерские изделия не соответствовали требованиям технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции». Как выяснилось, в медовом торте, сметаннике, бисквитном рулете отмечено превышение бактерий группы кишечной палочки, мезофильных аэробных микроорганизмов, дрожжей.

На этикетке не указан срок годности продукции и условия хранения. Также на всю вышеуказанную продукцию отсутствуют документы, подтверждающие оценку соответствия. Производственный цех не эксплуатируется по указанному на этикетках адресу.

«Из-за неверного адреса производства нет возможности проследить безопасность продукции, что создает опасность дальнейшей угрозы для здоровья и жизни населения. Департамент охраны общественного здоровья предупреждает все предприятия торговли не принимать и не реализовать продукцию с нарушением маркировки, без документов, подтверждающих их соответствие», — говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями ЕАЭС, государства-члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов, а также ее изъятию из обращения, заключили в ведомстве.

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