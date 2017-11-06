Овчаренко: соцсети и интернет-игры — это попытка сбежать от реальности

Источник: Sputnik.by

Люди самого разного возраста увлекаются геймингом как ради самого процесса, так и в стремлении «сбежать» от реальных проблем в виртуальный мир, рассказала в беседе на радио Sputnik кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

«Практически всегда первая причина того, что человек начинает увлекаться играми, соцсетями или серфингом в интернете — это попытка уйти от реальности и попытка наполнить эту реальность. И человек переносит это в реальную жизнь, потому что теряется понимание того, где он находится — в реальной жизни или в виртуальной, сформированные модели поведения начинают распространяться на все области», — говорит Овчаренко.