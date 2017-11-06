Мирзиёев осмотрел мемориальный комплекс Хамида Алимджана и Зульфии

Необходимость широкой пропаганды литературного наследия великих поэтов Хамида Алимджана и Зульфии Мирзиёев отмечал еще во время поездки в Джизаксккую область в апреле этого года.

Согласно постановлению Кабинета министров от 23 июня 2017 года в Джизаке построено и сдано в эксплуатацию четырехэтажное здание специализированной школы-интерната по углубленному изучению узбекского языка и литературы имени Хамида Алимджана и Зульфии.

В расположенном в Джизаке медресе Хужи Нуриддина, являющемся историческим памятником, организован музей выдающихся деятелей узбекской литературы Хамида Алимджана и Зульфии. Для этого здание медресе кардинально реконструировано, восстановлен его исторический облик, купольная часть покрыта облицовочной мозаикой.

Идея и суть экспозиции музея сформированы на основе произведения президента Узбекистана «Великое будущее мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народом» и мнений, высказанных в ходе создания аллеи Хамида Алимджана и Зульфии, школы-интерната.