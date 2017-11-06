Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Сергей Шнуров устроил жене романтическую прогулку по Петербургу
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Ах, какие ножки: Климова в стиле Монро затмила Джоли - поклонники
Миронов о том зачем Собчак назвала Крым украинским
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Андрей Аршавин признался в изменах и хочет сохранить семью
Золотая осень: Наталья Водянова устроила фотосессию в парке
СМИ: жена Джигарханяна назвала имя виновного в их семейной ссоре
"Двойная радость": СМИ о третьем ребенке Миддлтон
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
14События недели в фотографиях
17:04 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев осмотрел мемориальный комплекс Хамида Алимджана и Зульфии

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел мемориальный комплекс, созданный в Джизаке в память о Хамиде Алимджане и Зульфии, сообщает пресс-служба главы республики.

Необходимость широкой пропаганды литературного наследия великих поэтов Хамида Алимджана и Зульфии Мирзиёев отмечал еще во время поездки в Джизаксккую область в апреле этого года.

Согласно постановлению Кабинета министров от 23 июня 2017 года в Джизаке построено и сдано в эксплуатацию четырехэтажное здание специализированной школы-интерната по углубленному изучению узбекского языка и литературы имени Хамида Алимджана и Зульфии.

В расположенном в Джизаке медресе Хужи Нуриддина, являющемся историческим памятником, организован музей выдающихся деятелей узбекской литературы Хамида Алимджана и Зульфии. Для этого здание медресе кардинально реконструировано, восстановлен его исторический облик, купольная часть покрыта облицовочной мозаикой.

Идея и суть экспозиции музея сформированы на основе произведения президента Узбекистана «Великое будущее мы построим вместе с нашим мужественным и благородным народом» и мнений, высказанных в ходе создания аллеи Хамида Алимджана и Зульфии, школы-интерната.

Президент дал поручения по дальнейшему благоустройству аллеи имени Хамида Алимджана и Зульфии, совершенствованию деятельности музея, укреплению материально-технической базы школы-интерната.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Молодежь Узбекистана ответила террористу Сайфулло Саипову акцией
Президент открыл в Джизаке памятник Шарафу Рашидову
Путин внес в Думу законопроект по безопасности глав субъектов РФ
В Малайзии назвали подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына
Нефть резко подорожала после ареста принцев в Саудовской Аравии
Трамп назвал причину стрельбы в церкви в Техасе
Экс-главе Каталонии разрешили заниматься политикой
Ученые назвали 2017 год одним из трех самых жарких в истории
Лидер ИГ переехал из Ирака в Сирию на такси
Спорт
Гончаренко смелее Семина, а Бердыев сыграл с Манчини по-хозяйски В 16-м туре РФПЛ были сразу две тренерские дуэли с приставкой супер
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь