Не сидится: Госпогранкомитет сообщил об очередях вдоль всей границы

Источник: Sputnik.by

В пункте пропуска Каменный Лог выезда из Беларуси ждут 125 легковых автомобилей и 300 большегрузных. В Котловке очереди меньше, там ГПК сообщает об очереди из 40 легковых и 80 фур, ожидающих выезда в Литву. Всего на литовском направлении ждут 367 легковых автомобилей и 349 фур.

Очереди собрались и в направлении выезда в Польшу, здесь в пункте пропуска «Брест» выезда ожидают 160 легковых автомобилей, 32 автомобиль в Берестовице, 163 — в Брузгах. Всего выезда в Польшу ожидают 430 легковых автомобилей и 151 большегруз.

Выезда из Беларуси в Латвию ждут 185 фур. На белорусско-украинской границе очередей практически нет, въезда в Украину ожидают десять фур.