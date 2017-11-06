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15:25 (мск), источник: Sputnik.by

Не сидится: Госпогранкомитет сообщил об очередях вдоль всей границы

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Очереди на выезд из Беларуси собрались почти во всех пунктах пропуска, выезд затруднен в направлении Польши и Литвы.

Источник: Sputnik.by

В пункте пропуска Каменный Лог выезда из Беларуси ждут 125 легковых автомобилей и 300 большегрузных. В Котловке очереди меньше, там ГПК сообщает об очереди из 40 легковых и 80 фур, ожидающих выезда в Литву. Всего на литовском направлении ждут 367 легковых автомобилей и 349 фур.

Очереди собрались и в направлении выезда в Польшу, здесь в пункте пропуска «Брест» выезда ожидают 160 легковых автомобилей, 32 автомобиль в Берестовице, 163 — в Брузгах. Всего выезда в Польшу ожидают 430 легковых автомобилей и 151 большегруз.

Выезда из Беларуси в Латвию ждут 185 фур. На белорусско-украинской границе очередей практически нет, въезда в Украину ожидают десять фур.

Традиционно белорусы отправляются в соседние Литву и Польшу в праздничные дни. В этом году в рамках празднования юбилея Октябрьской революции выходными решено считать дни с 5 по 7 ноября. Суббота 4 ноября была в Беларуси рабочей. Ранее ГПК предупреждал о возможных очередях на границе в большие выходные.

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