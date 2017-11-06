С начала года из дома сбежали свыше 470 подростков
Свыше 470 детей сбежали из дома с начала года, в основном это девочки. Как сообщает Генеральный инспекторат полиции, зачастую сбегают подростки из
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Свыше 470 детей сбежали из дома с начала года, в основном это девочки. Как сообщает Генеральный инспекторат полиции, зачастую сбегают подростки из
Среди главных причин побега — конфликты с родителями
В связи с этим полицейские провели с несовершеннолетними беседы о рисках, связанных с уходом из дома. Они проинформировали более 200 тысяч подростков.
В прошлом году из дома сбежали свыше 600 детей.