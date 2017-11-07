«Не уйти из-под красного вала!» Революционный угар плакатов Гражданской войны

Источник: РИА "Новости"

Большевики имели возможность привлечь к сотрудничеству мастеров авангарда. На их призыв откликнулись авторы, начавшие создавать новый художественный язык, который затем лег в основу искусства всего мирового левого движения.

Практически сразу после революции стали выпускать серию плакатов, получивших название «Окна сатиры РОСТА» (Окна РОСТА). Их делали советские поэты и художники, работавшие в системе Российского телеграфного агентства (РОСТА): Михаил Черемных и Владимир Маяковский, Дмитрий Моор и Борис Ефимов и многие другие.

О становлении советского политического плаката и о борьбе красных и белых плакатов Русской службе Би-би-си рассказала заведующая отделом изобразительного искусства Государственного центрального музея современной истории России Вера Панфилова.

«Царь, Поп и Кулак»

«Этот плакат вошел в историю как первый советский плакат. Это был очень популярный плакат, он издавался на нескольких языках народов бывшей Российской империи (на русском, украинском белорусском, тюркском, польском, идиш). Здесь изображены три главных классовых врага.

Источник: SOVRHISTORY.RU

В центре каждого плаката — император. А вот персонажи справа и слева — в зависимости от языка и зрителя — они менялись. Если плакат на тюркском языке, то вместо священника — мулла, если на польском или украинском — то ксендз. Также и с кулаком — он менялся на бая или буржуа.

Что характерно, в этом плакате уже были зачатки того, чем позже прославился советский плакат. Быка берут за рога. Делается идеологический посыл.

Плакаты превращаются в своеобразный рупор эпохи.

«За единую Россию» и «Борьба красного рыцаря с темной силой»

Плакаты красных и плакаты белых создавались художниками, вышедшими из одной национальной школы. Использовались сказочные национальные герои и архетипы — русские богатыри, драконы. Формировался образ врага. Враг — это чуждый отвратительный зверь как на плакате белых «За единую Россию», красный дракон, который втягивает в себя святую Русь.

Источник: SOVRHISTORY.RU

И то же самое примерно на плакате красных. Когда рабочий мускулистой рукой, держа щит с серпом и молотом, бьет большим молотом вражеских рыцарей.

Плакаты были изданы примерно в одно время. Первый — отделом пропаганды при правительстве Вооруженных сил юга России, более известным как «Осваг», издан в Ростове-на-Дону. Второй — авторства Бориса Зворыкина, художника и иконописца, который известен был еще до революции, плакат выпущен в 1919 году.

«Враг у ворот» и «Что несет народу большевизм?»

«Что несет народу большевизм» — плакат, изданный Донским отделом осведомления, известным как «Донотос», аналогом «Освага», в 1918 году. Здесь библейский образ — всадник-смерть, «конь блед».

Источник: SOVRHISTORY.RU

На плакате «Враг у ворог» — сказочная нечисть, идущая и летящая на большевиков, угрожающая молодой РСФСР, несущая рабство, голод и смерть. Этот плакат выпущен политуправлением Реввоенсовета Красной Армии.

«Да здравствует власть рабочих и крестьян» и «Дружно за общее дело»

Источник: SOVRHISTORY.RU

Одни и те же герои. Троица: рабочий, крестьянин, солдат. На красном плакате 1919 года, выпущенным нижегородским издательством, все лаконично, троица попирает горностаеву мантию. Но на белом плакате — текст, много текста, генерала Деникина.

«Идите в ряды Красной Армии. На Дон» и «Большевики на Дону. Кощунства в церкви»

Плакат красных из этой пары — наиболее яркая иллюстрация того, почему в дальнейшем плакаты красных победили.

Здесь яркие лозунги, здесь конкретика: идите в ряды Красной Армии. Белые плакаты всегда констатировали некие факты, призыва не было.

А это проигрыш. Красный плакат сильнее. Белый плакат более аморфный.

Источник: SOVRHISTORY.RU

У красных были большие типографические мощности, художники. Плакаты были выразительнее. У белых профессиональный потенциал был ниже. Многие художники отказывались с ними сотрудничать.

Плакаты 1919 года с портретами-идеологов. Красные плакаты «Ленин» и «Маркс» и белые плакаты «Врангель» и «Деникин»

Все герои — в лавровых или дубовых венках, венках победителей, удивительная схожесть в художественных приемах. Это влияет на зрителя: мы победители, мы пришли всерьез и навсегда.

Источник: SOVRHISTORY.RU

Посмотрите на белые плакаты. Посмотрите на их форму. Белые не награждали за военные успехи своих воинов. Антон Иванович Деникин считал, что никакой заслуги в том, что русские уничтожают русских нет, это вынужденное убиение. Разрешалось носить самую значимую награду — Георгиевский крест. У Деникина помимо креста — значок участника Ледового похода Корнилова.

«Жертвы Колчака в Омске» и «Зверства большевиков. Ужасы Харьковской чрезвычайки»

Политический плакат развивался вместе с Гражданской войной. Война идет не первый год. Льется кровь. Пугать чертями уже не надо. Здесь использованы фотодокументы. Страшные. С применением зарождавшегося принципа фотомонтажа, когда по сути один и тот же кадр показан в разных ракурсах. Повторение ужасных кадров бьет наотмашь.

Источник: SOVRHISTORY.RU

Это известный теперь уже прием — когда ты показываешь жирующего врага и плачущего ребенка, враг — еще жирнее, а ребенок — еще несчастнее.

«Безчинства большевиков в церкви» и «1 фунт церковного серебра»

В представлении красных, а именно художника Дмитрия Моора, 1 фунт церковного серебра равен 25 пудам хлеба, которых хватит, чтобы накормить и тем самым спасти пятерых человек. Плакат обращается к милосердию и инстинкту самосохранения. Дети и старики — самые незащищенные — их надо спасти.

Источник: SOVRHISTORY.RU

Плакат черно-белый. Люди как будто в саванах. Огромное воздействие оказывает.

Плакат белых выпущен в Ростове-на-Дону в 1919 году. Опять проигрывает красному. В плакатах белых не было будущего, они его никак не объясняли. Они были очень разрозненными.

«Украинцев и русских клич один — да не будет пан над рабочим господин»

Плакат 1920 года, его автор Владимир Маяковский. Новаторские кубистические приемы легли на лубочную картинку. Успех был ошеломляющим.

Источник: SOVRHISTORY.RU

«Клином красным бей белых»

Это очень популярный супрематический плакат. Создан художником Лазарем Лисицким в Витебске в 1920 году.

Источник: SOVRHISTORY.RU

Лисицкий использует только три цвета (красный, черный и белый), усиливая эффект противостояния, подчеркивая название плаката.

«Ты записался добровольцем?»

Это плакат Дмитрия Моора 1920 года. Подобные появлялись и в других странах — с указующим перстом.

Источник: SOVRHISTORY.RU

Почему именно этот стал символом Гражданской войны? Лаконичный текст, агрессивный красный цвет, суровый взгляд, очень личный, очень адресный.

«Помоги»

Это плакат Дмитрия Моора 1921 года. Старик, умирающий от голода, и единственный колосок.

Источник: SOVRHISTORY.RU

Это символ Гражданской войны, в которой победителя нет. Это квинтэссенция итогов войны."

Александра Семенова

Русская служба Би-би-си