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18:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинские коммунисты отпразднуют столетие Великого Октября

Челябинские коммунисты во вторник, 7 ноября, отпразднуют столетие Великой Октябрьской Социалистической Революции. Торжественный митинг начнётся в 17:15 на Кировке.

Источник: Uralpress.ru

7 ноября коммунисты Челябинской области проведут празднование 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции. На участие в торжественном митинге приглашаются все желающие.

100 лет назад трудящиеся нашей страны подняли Красный стяг над Россией. То были судьбоносные «десять дней, которые потрясли мир».

«Во все стороны света разлетелись короткие, понятные каждому простому человеку лозунги: «Мир народам!», «Хлеб голодным!», «Землю крестьянам!», «Фабрики рабочим!», «Власть Советам!». Их услышали все: прежде всего те, чьим умом и тал­антом создаются все ценности на Земле. Услышали и угнетённые народы колоний, из которых капитал выжимал последние соки, и солдаты, гнившие в окопах мировой войны. Прожекторы крейсе­ра «Аврора» не просто осветили в тот день стены Зимнего двор­ца. Они прорвали мрак капиталистического рабства. Миллионы людей обрели надежду. Все они могли повторить слова Владимира Маяковского о революции: «Четырежды славься, благословенная!», — сообщает пресс-служба КПРФ Челябинской области.

Один из самых распространенных мифов об октябре 1917-го — «большевики царя-батюшку свергли». Однако Николая Второго сместили отнюдь не большевики, его отречение стало следствием предшествующей, Февральской революции, когда к власти пришло Временное правительство. Не пользовавшееся, кстати, популярностью ни у простого народа, ни у офицерства.

День 7 ноября, который с размахом отмечали в СССР, перестал быть «красным» с 2005 года, когда в России учредили новый государственный праздник, День народного единства. Однако по данным соцопросов, годовщину великой революции продолжают отмечать около 36% населения. В Белоруссии, Киргизии и Приднестровье этот день до сих пор входит в число официальных государственных праздников.

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