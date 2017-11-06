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17:55 (мск), источник: Водитель Петербурга

К середине недели вновь обещают гололедицу и туман

В Ленинградской области 8 и 9 ноября ожидается гололедица, по ночам и утром возможны туманы. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

7 ноября и в Петербурге, и в Ленобласти будет довольно тепло. В городе от 3 до 5 градусов выше ноля с ветром силой до 11 метров в секунду. Днем преимущественно без осадков.

В Ленобласти днем может пройти дождь с мокрым снегом. По данным регионального МЧС, в течение суток будет от 1 до 6 градусов тепла.

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