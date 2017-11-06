Трамваи в Челябинске начали работать по новым правилам
Эксперимент проводится на остановках Теплотехнический институт, Калинина, Цирк, Площадь Революции, Стадион Локомотив.
Эксперимент проводится на остановках Теплотехнический институт, Калинина, Цирк, Площадь Революции, Стадион Локомотив.
Трамваи в Челябинске с 6 ноября начали работать по новым правилам, теперь на одной остановке одновременно посадку и высадку смогут производить сразу два вагона, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Нововведение пока работает в экспериментальном режиме. Водителям рекомендуют проезжать перекрёстки с осторожностью и стараться соблюдать дистанцию. Внимательней придётся стать и пассажирам, и автовладельцам, которые привыкли, что на один разрешающий сигнал светофора успевает проехать только один трамвайный вагон.
В пилотный проект решено включить остановки Теплотехнический институт, Калинина, Цирк, Площадь Революции, Стадион Локомотив.
Напомним, изменения в правилах для трамваев в МУП «ЧелябГЭТ» объясняют желанием ускорить этот вид транспорта. На отдельных участках линии, особенно на улице Цвиллинга, в часы пик нередка образовывались заторы из вагонов. Наибольшие затруднения общественный транспорт испытывал в районе площади Революции, где дополнительные помехи создают маршрутные такси, выполняющие с улицы Цвиллинга левый поворот на проспект Ленина.