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17:52 (мск), источник: АиФ Челябинск

Трамваи в Челябинске начали работать по новым правилам

Эксперимент проводится на остановках Теплотехнический институт, Калинина, Цирк, Площадь Революции, Стадион Локомотив.

Источник: Аргументы и факты

Трамваи в Челябинске с 6 ноября начали работать по новым правилам, теперь на одной остановке одновременно посадку и высадку смогут производить сразу два вагона, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Нововведение пока работает в экспериментальном режиме. Водителям рекомендуют проезжать перекрёстки с осторожностью и стараться соблюдать дистанцию. Внимательней придётся стать и пассажирам, и автовладельцам, которые привыкли, что на один разрешающий сигнал светофора успевает проехать только один трамвайный вагон.

В пилотный проект решено включить остановки Теплотехнический институт, Калинина, Цирк, Площадь Революции, Стадион Локомотив.

Напомним, изменения в правилах для трамваев в МУП «ЧелябГЭТ» объясняют желанием ускорить этот вид транспорта. На отдельных участках линии, особенно на улице Цвиллинга, в часы пик нередка образовывались заторы из вагонов. Наибольшие затруднения общественный транспорт испытывал в районе площади Революции, где дополнительные помехи создают маршрутные такси, выполняющие с улицы Цвиллинга левый поворот на проспект Ленина.

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