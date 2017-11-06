Трамваи в Челябинске начали работать по новым правилам

Источник: Аргументы и факты

Трамваи в Челябинске с 6 ноября начали работать по новым правилам, теперь на одной остановке одновременно посадку и высадку смогут производить сразу два вагона, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Нововведение пока работает в экспериментальном режиме. Водителям рекомендуют проезжать перекрёстки с осторожностью и стараться соблюдать дистанцию. Внимательней придётся стать и пассажирам, и автовладельцам, которые привыкли, что на один разрешающий сигнал светофора успевает проехать только один трамвайный вагон.

В пилотный проект решено включить остановки Теплотехнический институт, Калинина, Цирк, Площадь Революции, Стадион Локомотив.