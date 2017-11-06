В Уфе устанавливают новые детские площадки
УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В праздничные дни в Калининском районе Уфы специалисты Управления жилищного хозяйства продолжают установку детских игровых площадок. В
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УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В праздничные дни в Калининском районе Уфы специалисты Управления жилищного хозяйства продолжают установку детских игровых площадок. В
Продолжается монтаж конструкций рядом с домом № 88/1 по улице Первомайской, № 85 по ул. Черниковской, № 72/1 по ул. Ушакова.
«Площадки будут смонтированы и благоустроены по действующим ГОСТам и нормативным документам», — отметил инженер УЖХ Калининского района Ярослав Охотин.