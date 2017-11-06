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17:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе устанавливают новые детские площадки

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В праздничные дни в Калининском районе Уфы специалисты Управления жилищного хозяйства продолжают установку детских игровых площадок. В информационно-аналитическом отделе администрации района сообщили, что уже готовы «городки» по адресам: улица Машиностроителей, 4/1, ул. Интернациональная, 125/1, ул. Черниковская, 12, ул. Орджоникидзе, 5 и 8.

Продолжается монтаж конструкций рядом с домом № 88/1 по улице Первомайской, № 85 по ул. Черниковской, № 72/1 по ул. Ушакова.

«Площадки будут смонтированы и благоустроены по действующим ГОСТам и нормативным документам», — отметил инженер УЖХ Калининского района Ярослав Охотин.

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