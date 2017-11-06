В Уфе устанавливают новые детские площадки

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В праздничные дни в Калининском районе Уфы специалисты Управления жилищного хозяйства продолжают установку детских игровых площадок. В информационно-аналитическом отделе администрации района сообщили, что уже готовы «городки» по адресам: улица Машиностроителей, 4/1, ул. Интернациональная, 125/1, ул. Черниковская, 12, ул. Орджоникидзе, 5 и 8.