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16:01 (мск), источник: Podrobno.uz

В Алмалыке спасатели вызволили беременную женщину из запертой квартиры

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Узбекистана спасли беременную жительницу Алмалыка, которая оказалась без сознания в запертой квартире, сообщили в пресс-службе министерства.

Источник: Podrobno.uz

2 ноября в дежурную часть отдела по чрезвычайным ситуациям города Алмалык поступил звонок от мужчины, который утверждал, что в течение нескольких часов не может попасть в дом, а его беременная жена никак не реагирует на телефонные звонки и стук в дверь.

«По данному обращению спасательная группа незамедлительно прибыла на место происшествия и при помощи специального спасательного снаряжения, проникнув внутрь квартиры, обнаружили, что гражданка Н. У. лежит без сознания, и у нее вывих локтевого сустава левой руки», — сообщили в пресс-службе.

Спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и передали ее приехавшей бригаде врачей.

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