В Алмалыке спасатели вызволили беременную женщину из запертой квартиры

2 ноября в дежурную часть отдела по чрезвычайным ситуациям города Алмалык поступил звонок от мужчины, который утверждал, что в течение нескольких часов не может попасть в дом, а его беременная жена никак не реагирует на телефонные звонки и стук в дверь.