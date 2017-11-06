В Алмалыке спасатели вызволили беременную женщину из запертой квартиры

2 ноября в дежурную часть отдела по чрезвычайным ситуациям города Алмалык поступил звонок от мужчины, который утверждал, что в течение нескольких часов не может попасть в дом, а его беременная жена никак не реагирует на телефонные звонки и стук в дверь.
«По данному обращению спасательная группа незамедлительно прибыла на место происшествия и при помощи специального спасательного снаряжения, проникнув внутрь квартиры, обнаружили, что гражданка Н. У. лежит без сознания, и у нее вывих локтевого сустава левой руки», — сообщили в пресс-службе.
Спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и передали ее приехавшей бригаде врачей.