Около 700 водителей оштрафованы за нарушение ПДД
В период с 3 по 5 октября Национальная патрульная инспекция (НПИ) провела серию мероприятий по предотвращению нарушений общественного порядка и
В период с 3 по 5 октября Национальная патрульная инспекция (НПИ) провела серию мероприятий по предотвращению нарушений общественного порядка и
Таким образом, в течение двух дней сотрудники патрулирования выехали на 90 вызовов от граждан. В то же время сотрудники НИП обнаружили 40 пьяных водителя за рулем, а другие 1155 превысили допустимый предел скорости.
В течение указанного периода произошли 31