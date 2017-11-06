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16:57 (мск), источник: Actualitati.md

Около 700 водителей оштрафованы за нарушение ПДД

В период с 3 по 5 октября Национальная патрульная инспекция (НПИ) провела серию мероприятий по предотвращению нарушений общественного порядка и дорожно-транспортных происшествий.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, в течение двух дней сотрудники патрулирования выехали на 90 вызовов от граждан. В то же время сотрудники НИП обнаружили 40 пьяных водителя за рулем, а другие 1155 превысили допустимый предел скорости.

В течение указанного периода произошли 31 дорожно-транспортных происшествий с двумя убитыми, 40 человек получили травмы. Основными причинами были превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии и незастрахованный обгон.

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